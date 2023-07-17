Содержат много пестицидов. Нутрициолог дала список самых "грязных" овощей и фруктов

Каждый год американские ученые исследуют продукты на уровень загрязнения пестицидами. Результатом этой работы является публикация двух списков - "самых грязных" овощей и фруктов, и "чистых" продуктов.
Об этом пишет нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.
Чувствительное пищеварение, псевдоаллергия и непереносимость продуктов являются следствием слишком большой нагрузки на наш организм пестицидов и других элементов, которые используют при выращивании овощей и фруктов, утверждает эксперт.
Поэтому Голобородько советует придерживаться следующих советов при выборе продуктов. А именно:
"Данное исследование проводится в Штатах, но, как показывает практика, этим списком можно воспользоваться и в Европе", - отмечает нутрициолог.
Данные исследования Environmental working group показывают уровень загрязнения продуктов за предыдущий сезон - 2022 год.
Самые "грязные" продукты: клубника, шпинат, листовая зелень, нектарины, яблоки, виноград, сладкий перец, черешни, груши, персики, сельдерей, томаты.
"Самые чистые" продукты по версии исследования: авокадо, кукуруза, ананас, лук, папайя, зеленый горошек (замороженный), спаржа, брокколи, капуста, киви, манго, грибы, дыня и мускатная дыня.
Раньше мы писали о том, какое мороженое лучше выбирать детям, а которого следует избегать.
Читайте также о том, какие продукты самые вредные для нашего организма.