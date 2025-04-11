Содержит много витаминов и способствует похудению: врач назвала лучший вариант обеда

Что съесть на обед, чтобы не только утолить голод, но и обогатить организм витаминами? Правильный выбор блюда поможет не только почувствовать сытость, но и поддержать иммунитет, улучшить самочувствие и зарядить энергией на остаток дня.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского врача и автор кулинарных книг Дивии Шармы.

Что советует есть врач на обед

По словам эксперта, ее любимая еда на обед - запеченный батат, с яйцом, сыром фета и овощами. Сладкий картофель не только вкусный, но и имеет множество преимуществ для здоровья и даже подходит для похудения

Батат наполнен витамином А, С и антиоксидантами, помогает защитить организм от свободных радикалов, которые связаны с хроническими заболеваниями, такими как рак, сердечные заболевания и признаками старения, что делает его важным дополнением к любой диете.

Также батат может похвастаться высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жира и калорий: 100-граммовая порция содержит всего 86 калорий и только 0,1 грамма жира, что способствует контролю веса.

Сыр фета, еще один ингредиент обеда доктора Шармы, который славится своей низкой калорийностью и низким содержанием жира, а также обеспечивает хорошую дозу витаминов группы B, кальция и фосфора. Яйца дополняют блюдо высоким содержанием белка, витаминов и полезного холестерина.

Чтобы завершить блюдо, стоит добавить красный перец и репчатый лук, которые богаты витамином С и антиоксидантами.

Какой приготовить

Список ингредиентов:

два больших батата

два яйца

1/4 стакана молока

1 репчатый лук, нарезанный

1/2 красного перца, мелко нарезанного

сыр фета

Начните с предварительного разогрева духовки до 200°C, хорошо вымойте и высушите батат. Положите его в форму для запекания и смажьте маслом.

Далее поставьте в духовку на 45-50 минут, пока он не станет мягким. Если у вас мало времени, вы можете использовать фритюрницу или микроволновую печь в течение 25 минут.

Когда они станут мягкими внутри, выньте их из духовки и дайте остыть.

Для начинки нужно взбить два яйца и соединить с молоком. Разрежьте батат пополам и осторожно разомните серединку, чтобы образовалась лунка.

Приправьте солью и перцем, а затем добавьте любые другие овощи, которые вам нравятся. В своем рецепте доктор Шарма добавила красный перец, влила яичную смесь и добавила фету.

После этого поставьте блюдо еще в духовку или фритюрницу еще на 15-20 минут.