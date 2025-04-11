Содержит много витаминов и способствует похудению: врач назвала лучший вариант обеда
Что съесть на обед, чтобы не только утолить голод, но и обогатить организм витаминами? Правильный выбор блюда поможет не только почувствовать сытость, но и поддержать иммунитет, улучшить самочувствие и зарядить энергией на остаток дня.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача и автор кулинарных книг Дивии Шармы.
Что советует есть врач на обед
По словам эксперта, ее любимая еда на обед - запеченный батат, с яйцом, сыром фета и овощами. Сладкий картофель не только вкусный, но и имеет множество преимуществ для здоровья и даже подходит для похудения
Батат наполнен витамином А, С и антиоксидантами, помогает защитить организм от свободных радикалов, которые связаны с хроническими заболеваниями, такими как рак, сердечные заболевания и признаками старения, что делает его важным дополнением к любой диете.
Также батат может похвастаться высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жира и калорий: 100-граммовая порция содержит всего 86 калорий и только 0,1 грамма жира, что способствует контролю веса.
Сыр фета, еще один ингредиент обеда доктора Шармы, который славится своей низкой калорийностью и низким содержанием жира, а также обеспечивает хорошую дозу витаминов группы B, кальция и фосфора. Яйца дополняют блюдо высоким содержанием белка, витаминов и полезного холестерина.
Чтобы завершить блюдо, стоит добавить красный перец и репчатый лук, которые богаты витамином С и антиоксидантами.
Какой приготовить
Список ингредиентов:
- два больших батата
- два яйца
- 1/4 стакана молока
- 1 репчатый лук, нарезанный
- 1/2 красного перца, мелко нарезанного
- сыр фета
Начните с предварительного разогрева духовки до 200°C, хорошо вымойте и высушите батат. Положите его в форму для запекания и смажьте маслом.
Далее поставьте в духовку на 45-50 минут, пока он не станет мягким. Если у вас мало времени, вы можете использовать фритюрницу или микроволновую печь в течение 25 минут.
Когда они станут мягкими внутри, выньте их из духовки и дайте остыть.
Для начинки нужно взбить два яйца и соединить с молоком. Разрежьте батат пополам и осторожно разомните серединку, чтобы образовалась лунка.
Приправьте солью и перцем, а затем добавьте любые другие овощи, которые вам нравятся. В своем рецепте доктор Шарма добавила красный перец, влила яичную смесь и добавила фету.
После этого поставьте блюдо еще в духовку или фритюрницу еще на 15-20 минут.
@doctorbowl RECIPE BELOW I thought I couldn’t top my recent viral egg recipe, but this one is SOMETHING ELSE So easy and quick SO tasty! Packed full of nutrients Enjoy! DB x INGREDIENTS 2 large sweet potatoes 2 eggs 1/4 cup milk 1 spring onion, chopped 1/2 red pepper, finely chopped Handful of feta cheese METHOD Preheat oven to 200c Wash and dry your sweet potatoes. Prick them all over, and brush with some oil. Bake for 45-50 minutes until soft/air fry for 25 minutes/microwave. Remove from oven and let them cool Beat 2 eggs and mix with the milk Slice sweet potatoes in half, and gently mash the potato and form a well. Season with salt and pepper. Then add your desired veggies. Pour in the egg mixture and top with feta. Bake or air fry for a further 15-20 minutes #sweetpotato #healthyrecipes #easyrecipes #lunch Beautiful People - David Guetta & Sia
Вас может заинтересовать
- 9 вариантов продуктов, которые полезно есть на обед
- Названы 3 завтрака, которые ошибочно считают полезными
- Бариста рассказывал, безопасно ли пить растворимый кофе
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.