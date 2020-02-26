Українська королева краси потрапила в страшну ДТП: всі подробиці

Міс Вінниця потрапила в ДТП (колаж РБК-Україна)

Аліна Шамалюк разом з колишнім чоловіком потрапила в аварію у Вінниці

Міс Вінниця 2017 Аліна Шамалюк потрапила в серйозну ДТП і зараз знаходиться в реанімації. Разом з 24-річною дівчиною в автомобілі знаходився її колишній чоловік Олександр Бойдаченко, який також отримав травми та був госпіталізований в місцеву лікарню.

Аварія сталася у Вінниці біля ринку "Сатурн" біля зупинки "Електромережа" - білий автомобіль Honda втратив управління і врізався в дерево. Про це 26 лютого передає "33 канал".

За кермом машини перебував 21-річний Бойдаченко, який є сином місцевого бізнесмена і екс-директора Вінницького інституту конструювання одягу і підприємництва Ігоря Мізраха.

Аліна - дочка мера міста Калинівка під Вінницею Анатолія Шамалюка.

Аліна Шамалюк (Фото: facebook.com)

Шамалюк і Бойдаченко одружилися 2 роки тому, але шлюб розпався.

Як розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції області, за попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в дерево.

В даний час з'ясовується, чи був тверезий водій. Причину ДТП встановлять після опитування Бойдаченка і свідків, а також після вивчення записів камер відеоспостереження. Сама аварія сталася 22 лютого пізно ввечері.

Міс Вінниця 2017 Аліна Шамалюк з колишнім чоловіком потрапила в ДТП (Фото: 33kanal.com)

Зараз молодий чоловік перебуває в травматології з переломом стегна, Аліна у відділенні інтенсивної терапії, у неї підозрюють перелом черепа.

Як повідомлялося раніше, влітку 2019 року в Івано-Франківську 20-річна модель Влада Твардовська влаштувала масштабну ДТП біля нічного клубу.