На "Міс Україна" продавали титул: засновник конкурсу шокував зізнанням (відео)

На конкурсі "Міс Україна" торгували короною, й ім'я переможниці головного "змагання" красунь країни, а також призові місця часом залежали від величини заплаченої суми, розповів засновник і колишній директор конкурсу Сергій Матяш.

Шокуюче зізнання прозвучало на шоу " Не бреши мені " в ефірі телеканалу LIVE.

Матяш зазначив, що нерідко у висловлюваннях учасниць конкурсу вже після його закінчення звучали звинувачення - що все там "куплено і продано / перекуплено і перепродано", і взагалі "формат видовищ дуже нечесний - це обман".

"Це не шахрайський формат - це певна гра. Де, звичайно ж, вибори умовні. Немає такої лінійки, такої шкали, до якої можна приставити тисячу дівчат, і визначити, що ця - краще за всіх, а ця - друга, третя..."- коментує шоумен.

Він звернув увагу на "сукупність суб'єктивних думок" при виборі міс.

А також наголосив, що говорити про корупцію на конкурсі недоречно, позаяк проект "Міс Україна" ніколи не фінансувався від держави, і є суто приватним.

На тлі регулярних звинувачень в торгах призовими місцями Матяш через деякий час "наростив грубу шкіру", і навіть іронізував про це в спілкуванні з пресою.

"У перші роки конкурсу я ображався і мені було дуже неприємно, коли мені говорили - нібито я щось продав. Хоча насправді ніякого продажу не було... А потім пройшло кілька років, я до цього звик, і я вже почав говорити журналістам - так, продав, це здорово і класно, і стоїть черга покупців", - розповів він.

Разом з тим Матяш зізнався нині на ток-шоу, що за десятиліття проведення конкурсу було 5-6 років, коли на фінал не вистачало фінансів, і готові взяти участь у спонсоруванні заходу називали дівчат, яких потім за гроші й обирали переможницями.

Називаючи найбільшу суму, яку йому пропонували (але гроші організатор не взяв), Матяш розповів про 300 тисяч доларів.

"Таке було. Я сидів в одному громадському місці з керівником корпорації, який сказав: "Ось є учасниця, я хочу, щоб вона була першою. Ви скажіть так і зараз мій водій з машини принесе вам гроші", - згадав він випадок і додав, що від пропозиції відмовився, оскільки за ним вже "була інша корпорація".

Конкретизувати, в які роки відбувалися такі покупки корони, і називати імена переможниць Матяш не став "з етичних міркувань", але додав, що дуже важливим було, щоб дівчина не знала про домовленості.

Відео: засновник конкурсу "Міс Україна" розповів про закулісся та зізнався, як продавали призові місця