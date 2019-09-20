Міс Україна 2019: спливли пікантні деталі про походження Маргарити Паші

Міс Україна 2019 Маргарита Паша народилася насправді не в Україні. Дівчина обурена, що хейтери роблять на цьому акцент і чіпляються за її походження. Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання "Сьогодні".

Маргарита Паша зізналася, що її сім'я переїхала в Україну, коли їй виповнилося три роки і відверто розповіла про своє походження.

"Я нікого не приховую. Я з Харкова, з багатодітної сім'ї. Ми переїхали в це місто, коли мені було три роки. Так, я народилася в Росії, але я є громадянкою України – у мене є паспорт. Я ж не могла вибрати, де народитися. В Україні я виросла, ходила в дитячий садок і отримувала освіту. Не розумію людей, які чіпляються за це і ставлять акценти на моєму особистому житті", - повідомила власниця титулу Міс Україна 2019.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Також вона розповіла про свою матір і зазначила, що захоплюється тим, як вона побудувала свій власний бізнес.

"З приводу моєї мами, я захоплююся цією жінкою – вона побудувала свій бізнес і багато працювала. Я не скажу, що із забезпеченої сім'ї, але мама забезпечила мене всім необхідним. Я не приховую своєї сім'ї, просто навіщо я повинна це все виносити на публіку. Ви повинні знати про мене, як про особистість", - додала Маргарита Паша.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Дівчина зізналася, що в її житті немає місця романтичним відносинам і вона на даний момент вибрала кар'єру.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

"У мене немає відносин і я поясню, чому. Я не можу поєднувати, я та людина, яка займається однією справою і занурюється в це. Будь-які відносини вимагають уваги. Я прокидаюся о 4 ранку, щоб о 7-бути в ефірі. У мене немає вільного часу! Я це прекрасно розуміла, а особливо, коли йшла підготовка до конкурсу. На сьогоднішній момент я вибрала цей шлях для себе", - зізналася вона.