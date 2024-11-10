Мешки под глазами не исчезают? Это может быть симптомом серьезного заболевания

Темные круги под глазами, которые еще называют мешками, часто становятся причиной недовольства своей внешностью. Мы часто ищем причину усталости, но это не единственный фактор.
О каком заболевании может свидетельствовать наличие кругов под глазами - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Почки являются внутренним фильтром человеческого организма. Ежедневно они отфильтровывают более 1500 литров крови. Они очищают кровь от токсинов и пищеварительных продуктов, которые выводятся с мочой. Также этот орган контролирует уровень минеральных веществ и кислотно-щелочной баланс.
Правильное функционирование почек обеспечивает нормальное АД. Почки также важны для образования эритроцитов и производства витамина D.
Люди, страдающие заболеванием почек, часто узнают об этом поздно, поскольку не испытывают боли . Важно осознанно наблюдать за своим телом и обращать внимание на происходящие в нем изменения.
Симптомы нарушения функции почек включают:
Заметив тревожные симптомы, не ставьте себе диагноз, а обратитесь к специалисту. Если есть подозрения на заболевание почек, ваш семейный врач выдаст направление на анализы или узкому специалисту. Врач, специализирующийся на диагностике и лечении заболеваний почек и мочевыделительной системы - нефролог.
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В написании материала использованы следующие источники: NFZ, Strona Zdrowia, CNNHealth.