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Мешки под глазами не исчезают? Это может быть симптомом серьезного заболевания

Фото: В чем причина темных кругов под глазами (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Темные круги под глазами, которые еще называют мешками, часто становятся причиной недовольства своей внешностью. Мы часто ищем причину усталости, но это не единственный фактор.

О каком заболевании может свидетельствовать наличие кругов под глазами - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Проблема в организме с почками

Почки являются внутренним фильтром человеческого организма. Ежедневно они отфильтровывают более 1500 литров крови. Они очищают кровь от токсинов и пищеварительных продуктов, которые выводятся с мочой. Также этот орган контролирует уровень минеральных веществ и кислотно-щелочной баланс.

Правильное функционирование почек обеспечивает нормальное АД. Почки также важны для образования эритроцитов и производства витамина D.

Симптомы нарушения функции почек

Люди, страдающие заболеванием почек, часто узнают об этом поздно, поскольку не испытывают боли . Важно осознанно наблюдать за своим телом и обращать внимание на происходящие в нем изменения.

Симптомы нарушения функции почек включают:

  • отеки под глазами (так называемые мешки),
  • отек лица,
  • отекшие ноги,
  • появление затруднений при мочеиспускании (отсутствие мочеиспускания, гематурия без инфекции мочевыводящих путей),
  • пенистая моча,
  • гипертония.

К какому врачу обратиться, если у вас мешки под глазами?

Заметив тревожные симптомы, не ставьте себе диагноз, а обратитесь к специалисту. Если есть подозрения на заболевание почек, ваш семейный врач выдаст направление на анализы или узкому специалисту. Врач, специализирующийся на диагностике и лечении заболеваний почек и мочевыделительной системы - нефролог.

 

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В написании материала использованы следующие источники: NFZ, Strona Zdrowia, CNNHealth.

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