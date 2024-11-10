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Мешки под глазами не исчезают? Это может быть симптомом серьезного заболевания

Воскресенье 10 ноября 2024 19:30
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Мешки под глазами не исчезают? Это может быть симптомом серьезного заболевания Фото: В чем причина темных кругов под глазами (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Темные круги под глазами, которые еще называют мешками, часто становятся причиной недовольства своей внешностью. Мы часто ищем причину усталости, но это не единственный фактор.

О каком заболевании может свидетельствовать наличие кругов под глазами - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Проблема в организме с почками

Почки являются внутренним фильтром человеческого организма. Ежедневно они отфильтровывают более 1500 литров крови. Они очищают кровь от токсинов и пищеварительных продуктов, которые выводятся с мочой. Также этот орган контролирует уровень минеральных веществ и кислотно-щелочной баланс.

Правильное функционирование почек обеспечивает нормальное АД. Почки также важны для образования эритроцитов и производства витамина D.

Симптомы нарушения функции почек

Люди, страдающие заболеванием почек, часто узнают об этом поздно, поскольку не испытывают боли . Важно осознанно наблюдать за своим телом и обращать внимание на происходящие в нем изменения.

Симптомы нарушения функции почек включают:

  • отеки под глазами (так называемые мешки),
  • отек лица,
  • отекшие ноги,
  • появление затруднений при мочеиспускании (отсутствие мочеиспускания, гематурия без инфекции мочевыводящих путей),
  • пенистая моча,
  • гипертония.

К какому врачу обратиться, если у вас мешки под глазами?

Заметив тревожные симптомы, не ставьте себе диагноз, а обратитесь к специалисту. Если есть подозрения на заболевание почек, ваш семейный врач выдаст направление на анализы или узкому специалисту. Врач, специализирующийся на диагностике и лечении заболеваний почек и мочевыделительной системы - нефролог.

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В написании материала использованы следующие источники: NFZ, Strona Zdrowia, CNNHealth.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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