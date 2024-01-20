Мишина, Анатолич, Шаманская и Грабар признались, во сколько лет они впервые занялись сексом

По словам Анатолича, он впервые занялся сексом в 18 лет. Грабар заявил, что у него это произошло в 19 лет.

Мишина призналась, что потеряла невинность на первом курсе университета, тоже в 18 лет. Это произошло в машине, с мужчиной, который был первой любовью актрисы.

А Шаманская рассказала, что впервые занялась сексом в 20 с половиной лет. Она не призналась своему партнеру, что до этого у нее никого не было.

"Мне был почти 21 год! Я впервые в жизни поцеловалась по-настоящему в 19 лет", - отметила блогерша.

Звезды рассказали, когда впервые занялись сексом (скриншот)

Впоследствии к разговору присоединился ведущий и герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин. Он заявил, что впервые занялся сексом тоже в 18 лет. Однако о нем он знал с детства.

"Мне было мало лет, я точно не помню, сколько. Думаю лет 6, у меня семья врачей и у нас была полка огромная, книжная. И там много было книг по анатомии и я с раннего возраста начал проявлять любопытство, и я рассматривал "Анатомию", а потом я увидел книгу о сексе... Это было мое первое сексуальное образование", - рассказал Добрынин.