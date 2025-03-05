"Мисс Украина Вселенная" стала жертвой домашнего насилия и показала шокирующие фото в синяках

"Пост обо мне и о 6 годах моих "замечательных" отношений с любимым человеком, или что есть по ту сторону инстаграма", - так начинается эмоциональное признание модели.

Она откровенно рассказала, что долгое время надеялась на перемены в отношениях, однако ситуация лишь ухудшалась. Анастасия Суббота (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

"Когда вы видите просто картинку, а вот результат отношений с человеком, которого ты даже любил, на которого раньше надеялся, надеялся, что все изменится, но ничего не менялось, а только становилось хуже... алкоголь... нервные срывы... манипуляция тобой, твоими родными и друзьями... буллинг и насилие... угрозы... и это все потом видел и слышал наш ребенок", - поделилась Анастасия.

По ее словам, последние два года стали для нее особенно тяжелыми, поскольку она осталась за границей без поддержки родных. Однако в какой-то момент она поняла, что терпеть больше нельзя. Анастасия Суббота показала синяки (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

"Случается еще одна неприятная "ситуация", ты берешь себя в руки, собираешь вещи и возвращаешься обратно домой, тогда слово "домой" для меня никогда не было таким теплым, даже когда ты едешь обратно в Украину с 2-летним ребенком под ракеты и обстрелы", - написала Суббота.

Модель также рассказала, что после возвращения в Украину ей пришлось преодолевать последствия пережитой депрессии, бессонницы и эмоционального истощения. Она подчеркнула, что после разрыва почувствовала настоящую свободу, несмотря даже на войну. Анастасия Суббота показала синяки (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

"Дальше ты просто начинаешь жить, привыкать, что ты свободна и живешь без страха за свою жизнь и за ребенка, ты живешь в спокойствии - да, да, в спокойствии даже под постоянные тревоги и обстрелы... "смешно", правда? За почти год в Украине мне не было так страшно, как моментами в эти 6 лет", - отметила знаменитость.

Своей историей "Мисс Украина Вселенная" призвала всех, кто находится в похожей ситуации, не молчать и беречь себя. Анастасия Суббота показала синяки (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

"Поэтому хочу сказать одно: кто был или есть сейчас в такой ситуации, как была я... любите себя! Ваше здоровье, моральное, психологическое и физическое состояние важно, и ваша жизнь важна. Когда люди говорят, что они изменятся - не верьте им... потому что ложь будет один, второй, третий раз и так бесконечно", - написала Анастасия.

В своем обращении она также подчеркнула, что не боится рассказать свою историю. Анастасия Суббота показала синяки (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

"Я знаю, что есть люди, которые будут радоваться этому посту, но мне все равно. Я давно хотела это показать, я приняла эту ситуацию и просто живу дальше. Спасибо тебе за 6 лет! И спасибо, что я стала сильнее, умнее и стала ценить себя!", - заметила звезда. Анастасия Суббота показала синяки (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

Модель добавила, что это еще не все фотографии, которые она готова обнародовать. Анастасия Суббота показала синяки (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

Что известно об Анастасии Субботе

Анастасии 30 лет, она родом из Запорожья. По профессии - вебдизайнер. Модель увлекается живописью, спортивной хореографией, футболом и боксом, а также изучением иностранных языков.

В 2019 году она представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в США, но не попала в ТОП-20 финалисток.

Анастасия Суббота (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

Анастасия воспитывает 3-летнюю дочь Елизавету, а недавно сообщила, что ждет второго ребенка. Анастасия Суббота с дочкой (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

Однако она не уточнила, беременна ли от мужчины, с которым пережила насилие, или от нового избранника. Анастасия Суббота (фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial)

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