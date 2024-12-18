Мисс Украина Вселенная Неплях сообщила о смерти близкого человека: фото и подробности

Она написала трогательный пост о своем родном человеке - бабушке, на которую она очень похожа.

"В 30 лет я чувствовала себя самым счастливым человеком, ведь каждую ночь за меня молились 2 моих родных кровных бабушки, для которых я первая внучка и точно самая нуждающаяся в их поддержке", - отметила 30-летняя "Мисс Украина Вселенная-2021".

"Сегодня одной моей любимки не стало. Это самый близкий был мне человек по духу, и благодаря ей я ношу ее черты лица до конца жизни, ведь мое лицо - ее зеркало на 100%", - отметила Неплях.

Бабушка Анны Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Также она рассказала, что ее бабушка была в молодости красавицей.

"Она была той, про которую говорят: "Первая красавица на танцах"… Она была красавицей с горящими зелеными глазами и тонкими щиколотками, из-за которых теряли рассудок. Но всю жизнь она была одна, зная лишь отца моей мамы, которого депортировали из союза и больше она ни с кем не была близка", - рассказала модель.

Говоря о своем родном человеке, Анна Неплях подчеркнула, что бабушка много шутила и даже на пенсии обладала "природным магнетизмом" - к ней тянулись мужчины. Также девушка вспомнила, что бабушка не стеснялась любой работы, а на пенсии старалась помогать всем внучкам.

"Я никогда не забуду, как 10 лет назад, переехав в Киев, я жила на 1500 грн в месяц, из которых ее половина, чтобы у меня все здесь получилось", - подчеркнула модель.

Анна Неплях сообщила о горе в семье (фото: instagram.com/neplyah)

"Мисс Украина Вселенная-2021" также вспомнила свое любимое блюдо, которое готовила ей бабушка - борщ. Однако в последние месяцы у нее не было на это сил.

В публикации она отметила, что у бабушки был микроинсульт, но затем ее забрали домой, где она и умерла.

Бабушка Анны Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Девушка трогательно обратилась к бабушке и пообещала выполнить все ее наставления.

"Я очень тебя люблю и обещаю сделать все, что обещала. Твоя красота будет в моих детях", - подытожила она.

Бабушка Неплях - архивный снимок (фото: instagram.com/neplyah)

Что известно об Анне Неплях

Анна Неплях - украинская модель из Днепра, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021". Также была "Мисс Интерконтиненталь Украина" (2017).

Родилась в 1994 году, в детстве занималась танцами, закончила школу с золотой медалью.

Девушка рассказывала, что после начала полномасштабной войны она поправилась на 9 кг. Причиной резкого набора веса стал стресс и его заедание сладким.

Затем модель взяла в себя в руки - прежде всего она отказалась от алкоголя. Также она поделилась своим рационом для поддержания стройности: она ест фрукты, овощи, яйца, молочные продукты, сыры, рыбу, морепродукты, мясо, низкоуглеводные десерты и черный шоколад.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)