Мисс Украина Вселенная Неплях похвасталась стройными ногами и идеальным прессом: пикантные фото

Она опубликовала новую серию фото в достаточно откровенном образе: для съемки девушка выбрала нижнее белье белого оттенка, укороченный жакет и капроновые колготы с цветочным узором, а также туфли на миниатюрном каблуке и с узкими носками.

Модель умеет выбирать ракурсы (фото: instagram.com/neplyah)

Также девушка дополнила свой образ макияжем с акцентом на глазах и необычной прической. Ей разделили волосы по пробору и сделали эффект "холодная волна".

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Завершали образ 30-летней девушки массивные серьги и несколько цепочек с подвесками на шее.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

На смелых фото Мисс Украина Вселенная продемонстрировала идеальную фигуру: длинные ноги и подтянутый живот.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Что известно об Анне Неплях

Напомним, Анна Неплях - украинская модель из Днепра, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021". Также она была коронована "Мисс Интерконтиненталь Украина" в 2017 году.

После начала полномасштабной войны модель поправилась на 9 кг. Девушка уверена, что произошло это из стресса, ведь в моменты сильных переживаний хочется съесть чего-нибудь вкусненького.

Затем модель взяла себя в руки и прежде всего отказалась от алкоголя. Неплях неоднократно делилась в сети секретами своего похудения и рационом, которого придерживается. Модель ест фрукты, овощи, яйца, молочные продукты, сыры, рыбу, морепродукты, мясо, низкоуглеводные десерты и черный шоколад.

Так Неплях выглядит сейчас (фото: instagram.com/neplyah)