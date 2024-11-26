"Мисс Украина Вселенная-2022" рассказала о похудении после родов и показалась с дочерью

В августе победительница "Мисс Вселенная Украина 2022" Виктория Апанасенко впервые стала мамой. А теперь она вышла на связь в соцсетях: поделилась трогательным фото и пообщалась с подписчиками.
Что именно рассказала интернет-знаменитость, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Так, на фото можно увидеть, что семья уже позирует возле праздничной елки. "Кто уже поставил елку? В реалиях сегодняшнего дня решили поставить раньше, чтобы поднимала настроение", - написала Виктория в посте.
Она держала кроху на руках, и оба смотрели на новогоднюю красавицу. Апанасенко предстала в кадре в лосинах молочного цвета и свитере бежевого оттенка.
На других фотографиях она показала дочь, когда та лежала на диване. Однако лицо ребенка знаменитость пока не торопится раскрывать.
Кроме того, Апанасенко поотвечала на вопросы подписчиков, и некоторые из них касались ее восстановления после родов. В частности, "Мисс Вселенная Украина 2022" поделилась, что за период беременности набрала 20 кг. Она также показала фото, сделанное спустя 20 дней после родов, и рассказала, что тогда похудела сразу на 12 кг.
"Это фото было сделано через 20 дней после родов: -12 кг сразу. Я стабильно с ребенком на руках, плюс то, что я занималась спортом раньше. Сейчас осталось сбросить 4 кг, и будет вес, который был до беременности", - написала девушка.
Также Апанасенко призналась, что в прошлом задумывалась о двух детях, однако сейчас пока отложила эту мысль, поскольку материнство, особенно его первый период, оказалось, по ее словам, довольно сложным.
Напомним, отцом ребенка, мужем Виктории является заместитель Министра цифровой трансформации Украины по развитию IT-отрасли Александр Борняков. Дочь пара назвала Эмилией.
Влюбленные поженились в марте прошлого года, и долгое время модель не афишировала свои отношения. О беременности Апанасенко сообщила в канун родов, опубликовав кадры, где она предстала уже с округлым животом.
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Также напомним, что на "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко не разрешили сказать о войне.