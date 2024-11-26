"Мисс Украина Вселенная-2022" рассказала о похудении после родов и показалась с дочерью
В августе победительница "Мисс Вселенная Украина 2022" Виктория Апанасенко впервые стала мамой. А теперь она вышла на связь в соцсетях: поделилась трогательным фото и пообщалась с подписчиками.
Что именно рассказала интернет-знаменитость, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Виктория Апанасенко показала дочь
Так, на фото можно увидеть, что семья уже позирует возле праздничной елки. "Кто уже поставил елку? В реалиях сегодняшнего дня решили поставить раньше, чтобы поднимала настроение", - написала Виктория в посте.
Она держала кроху на руках, и оба смотрели на новогоднюю красавицу. Апанасенко предстала в кадре в лосинах молочного цвета и свитере бежевого оттенка.
На других фотографиях она показала дочь, когда та лежала на диване. Однако лицо ребенка знаменитость пока не торопится раскрывать.
Ананасенко и ее маленькая дочь (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Ананасенко показала дочь Эмилию (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Виктория стала мамой дочери (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Кроме того, Апанасенко поотвечала на вопросы подписчиков, и некоторые из них касались ее восстановления после родов. В частности, "Мисс Вселенная Украина 2022" поделилась, что за период беременности набрала 20 кг. Она также показала фото, сделанное спустя 20 дней после родов, и рассказала, что тогда похудела сразу на 12 кг.
"Это фото было сделано через 20 дней после родов: -12 кг сразу. Я стабильно с ребенком на руках, плюс то, что я занималась спортом раньше. Сейчас осталось сбросить 4 кг, и будет вес, который был до беременности", - написала девушка.
Ананасенко рассказала о похудении (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Также Апанасенко призналась, что в прошлом задумывалась о двух детях, однако сейчас пока отложила эту мысль, поскольку материнство, особенно его первый период, оказалось, по ее словам, довольно сложным.
Ананасенко высказалась о материнстве (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Напомним, отцом ребенка, мужем Виктории является заместитель Министра цифровой трансформации Украины по развитию IT-отрасли Александр Борняков. Дочь пара назвала Эмилией.
Влюбленные поженились в марте прошлого года, и долгое время модель не афишировала свои отношения. О беременности Апанасенко сообщила в канун родов, опубликовав кадры, где она предстала уже с округлым животом.
Виктория Апанасенко и Александр Борняков (фото: facebook.com/bornyakov)
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