"Мисс Украина Вселенная-2022" рассказала о похудении после родов и показалась с дочерью

В августе победительница "Мисс Вселенная Украина 2022" Виктория Апанасенко впервые стала мамой . А теперь она вышла на связь в соцсетях: поделилась трогательным фото и пообщалась с подписчиками.

Что именно рассказала интернет-знаменитость, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Виктория Апанасенко показала дочь

Так, на фото можно увидеть, что семья уже позирует возле праздничной елки. "Кто уже поставил елку? В реалиях сегодняшнего дня решили поставить раньше, чтобы поднимала настроение", - написала Виктория в посте.

Она держала кроху на руках, и оба смотрели на новогоднюю красавицу. Апанасенко предстала в кадре в лосинах молочного цвета и свитере бежевого оттенка.

На других фотографиях она показала дочь, когда та лежала на диване. Однако лицо ребенка знаменитость пока не торопится раскрывать.

Ананасенко и ее маленькая дочь (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Ананасенко показала дочь Эмилию (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Виктория стала мамой дочери (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Кроме того, Апанасенко поотвечала на вопросы подписчиков, и некоторые из них касались ее восстановления после родов. В частности, "Мисс Вселенная Украина 2022" поделилась, что за период беременности набрала 20 кг. Она также показала фото, сделанное спустя 20 дней после родов, и рассказала, что тогда похудела сразу на 12 кг.

"Это фото было сделано через 20 дней после родов: -12 кг сразу. Я стабильно с ребенком на руках, плюс то, что я занималась спортом раньше. Сейчас осталось сбросить 4 кг, и будет вес, который был до беременности", - написала девушка.

Ананасенко рассказала о похудении (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Также Апанасенко призналась, что в прошлом задумывалась о двух детях, однако сейчас пока отложила эту мысль, поскольку материнство, особенно его первый период, оказалось, по ее словам, довольно сложным.

Ананасенко высказалась о материнстве (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Напомним, отцом ребенка, мужем Виктории является заместитель Министра цифровой трансформации Украины по развитию IT-отрасли Александр Борняков. Дочь пара назвала Эмилией.

Влюбленные поженились в марте прошлого года, и долгое время модель не афишировала свои отношения. О беременности Апанасенко сообщила в канун родов, опубликовав кадры, где она предстала уже с округлым животом.

Виктория Апанасенко и Александр Борняков (фото: facebook.com/bornyakov)