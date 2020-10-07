Світу загрожує нова глобальна інфекція, рівна коронавирусу

Поки весь світ веде запеклу боротьбу з коронавірусом, назріває ще одна руйнівна небезпека для здоров'я людей. Експерти розповіли про нову глобальну загрозу інфекційного захворювання.

Мова йде про стійкі до антибіотиків бактерії, які повільно, але впевнено захоплюють позиції. Про це пише ScienceAlert. На думку експертів, бактерії можуть стати загрозою на рівні COVID-19.

Так, американські вчені прийшли до висновку, що близько 3 млн жителів США щорічно заражаються стійкою до антибіотиків бактеріальною інфекцією. З них приблизно 35 тис. помирають. А у світі щороку жертвами таких інфекцій стають 700 тис. осіб.

У ВООЗ заявили, що близько 10 мільйонів людей можуть помирати від стійких до антибіотиків інфекцій щороку до 2050 року.

Що ж є причиною такої загрози? Експерти заявляють, що це наше безтурботне ставлення до антибіотиків, які застосовуються навіть у тваринництві, і якими ми лікуємо навіть соплі. Крім того, деякі бактерії, що виживають після атаки препаратів, стають настільки стійкими, що практично не піддаються знищенню.

Наприклад, у всьому світі 230 тис. людей помирають щороку від туберкульозу, стійкого до антибіотиків.

"На відміну від COVID-19, що виник раптово, криза супербактерії тільки загострюється. Це вже пандемія. Це вже глобальна криза, і через COVID ситуація погіршується", - заявляє Стеффані Стратді, професор медицини Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Раніше ми писали, що лікар розповів, у кого коронавірус не може викликати ускладнень.

Також повідомлялося, що захворюваність на коронавірус в Україні може досягти 9 тисяч випадків за добу.