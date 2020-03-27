Над світом нависла нова небезпека: медики спрогнозували мутацію коронавіруса

Коронавірус поширюється по Україні та світу і за станом на 27 березня в нашій країні зареєстровано вже 218 випадків зараження. Всього у світі коронавірусом заразилися вже понад 500 тисяч осіб. Однак вірусологи вже роблять прогнози на наступну зиму і побоюється, що сплеск захворювання може бути більше, ніж у 2020 році.

Як розповів вірусолог компанії Novavax Грегорі Гленн, який займається розробкою вакцини від SaRS-CoV-2, коронавірус, як і грип здатний мутувати, а це може призвести до того, що він буде і далі поширюватися по всьому світу і наступної зими люди знову почнуть хворіти.

"Зараз він розлетиться по всьому світу, а наступної зими буде ще більше заражень в Північній півкулі. Але у людей до цього часу виробиться імунітет. Ось у Штатах, скажімо, зараз 50 тисяч хворих на населення в 350 мільйонів людей. Це означає, що 349 950 тисяч людей ще не зіткнулися з хворобою. Я не беруся нічого прогнозувати, але ми готуємося до найгіршого варіанту", - розповів Гленн в інтерв'ю для ТСН.

Він зазначив, що щорічно вакцини від грипу розробляють різні, оскільки він мутує. І для коронавірусу доведеться розробляти вакцину постійно, тому, що цей вірус також змінюється.

"Згадайте, скільки ми живемо з грипом. Але навіть грип постійно мутує. Тому ми розробляємо вакцину проти одного сезонного грипу, а на наступний рік у нас вже інший. Наша технологія дозволяє взяти весь поверхневий білок вірусу. Уявіть собі в Токіо в метро – там все щільно упаковані й що ви можете бачити, коли ви в вагоні? Тільки голови. Ось, що бачить ваша імунна система. Ось, що мутує. Голови і їх кількість змінюється. Ви робите вакцину сьогодні й через 5 років користуєтеся однією й тією ж вакциною. Це може бути важливо і для коронавірусу – він теж розвивається, його шиповидний білок розвивається. Тому, якщо зараз хтось підхоплює вірус грипу, він насправді підхоплює кілька сотень дрібних вірусів, оскільки постійно мутує. Те ж саме може бути дійсним і для коронавірусу. Саме тому ми й пропонуємо загальний підхід – відокремити незмінні частини та орієнтуватися на них", - пояснив вірусолог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчена зробила позитивний прогноз про коронавірус.