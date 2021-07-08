У Миргороді по місту бігала неадекватна дівчина з ножем: порізала поліцейського

Дивну дівчину з ножем в руках місцеві жителі помітили в районі залізничної станції в Миргороді. Вона поводилася неадекватно і налякала людей. На місце події викликали патрульну поліцію.

Коли "копи" прибули за вказаною адресою, вони виявили, що 22-річна порушниця їм знайома – раніше вона вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронних органів і навіть встигла "заробити" кілька адміністративних штрафів за порушення громадського порядку.

Затримати неадекватну панночку поліції вдалося не відразу - вона пішла в наступ з нецензурними словами та погрозами, а потім поранила одного зі слідчих. Своїм ножем вона порізала офіцеру передпліччя, коли він намагався її втихомирити.

По Миргороду бігала неадекватна дівчина з ножем у руках

"Порушницю затримали згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та направили до спеціалізованої установи для обстеження. Відомості про даний факт внесли до ЄРДР за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України – заподіяння працівнику правоохоронних органів тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням працівником службових обов'язків", - повідомили в поліції.

Порушниці вже повідомили про підозру і на цей момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За таке порушення закону дівчині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.