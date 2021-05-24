У світі збільшилася кількість мільйонерів завдяки COVID-вакцинам: хто заробив найбільше

Вакцини від коронавірусу зробили мільярдерами як мінімум дев'ятьох людей на тлі загальної імунізації в світі.
Про це повідомляє міжнародна благодійна організація Oxfam з посиланням на дані People's Vaccine Alliance,
Люди стали доларовими мільярдерами за рахунок зростання прибутку фармацевтичних компаній від виробництва вакцин від коронавірусу.
Серед тих, хто став мільярдерами після початку загальної вакцинації, значаться:
У Oxfam стверджують, що загальний статок дев'яти мільярдерів становить 19,3 млрд доларів.
Нагадаємо, що Міжнародна благодійна організація Oxfam була заснована в 1942 році. Вона функціонує більш ніж в 90 країнах і надає допомогу в боротьбі з бідністю і соціальною несправедливістю.
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