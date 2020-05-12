Світ перемагає коронавірус: вже понад 10 країн вилікувалися від COVID-19

Коронавірус вдалося перемогти у більш ніж десяти країнах світу (колаж: РБК-Україна)

Коронавірусу COVID-19 більше немає на території десятка країн

Коронавірус у світі перемогли вже у більше, ніж десяти країнах. Статистичні дані Університету імені Джонса Хопкінса кажуть, що від пандемії позбулися в 12 країнах - там більше немає активних випадків захворювання.

Першою перемогти коронавірус вдалося Гренландії. Нових випадків там немає вже понад місяць - з 4 квітня. Всього в столиці - місті Нуук - виявили 11 хворих (на острові живе понад 57 тисяч людей).

Країною з найбільшим числом хворих, яка вже вилікувалася від коронавіруса, став Маврикій. Це острівна держава, що відноситься до Південної Африки (неподалік від острова Мадагаскар). Тут захворіло 332 людини, 10 з них, на жаль, померло, інші - одужали. Всього на острові живе більше мільйона людей.

На Фарерських островах, розташованих на рівній відстані від Великобританії та Ісландії, захворіло 187 осіб, - всі вони вже видужали. Групу островів населяють близько 50 тисяч осіб.

Беліз - маленька держава в Центральній Америці (близько 400 тисяч населення) також позбулася від епідемії. Тут захворіло 18 осіб, двоє з них, на жаль, не вижили.

Нова Каледонія - група островів в Тихому океані недалеко від Австралії. Там живе близько 275 тисяч осіб - 18 з них захворіло на коронавірус, але всі вже одужали.

Дістався коронавірус і до Фолклендських островів, де на майже 3 тисячі населення було 13 випадків. Всі хворі жителі одужали, і острови, де пінгвінів більше, ніж людей, повертаються до свого колишнього життя.

Сурінам - невелика держава в Південній Америці, що знаходиться по сусідству з Бразилією, теж більше не хворіє. З близько 600 тисяч жителів там перенесло коронавірус 10 осіб, одна з них, на жаль, померла.

На острівній державі Папуа-Нова Гвінея (Океанія, поряд з Австралією) також більше немає жодного випадку. Хоча в країні живе понад 7 мільйонів осіб, захворіло на коронавірус тільки восьмеро, всі вони вже видужали.

Острів в Карибському морі також відзвітував про відсутність активних випадків хвороби. Це Сен-Барт, де живе трохи більше ніж 9 тисяч осіб. На острові захворіло 6 людей, всі вони одужали. Тут коронавіруса немає вже досить давно - з другої половини квітня.

Не обійшов стороною коронавірус Західну Сахару в Африці, де всі 6 хворих коронавірусом вже одужали. Там живе близько 500 тисяч людей.

Ще один острів у Карибському морі - Ангілья - теж більше не хворіє на коронавірус. Всього там зафіксували три випадки (населення - 60 тисяч), всі пацієнти одужали.

Сен-П'єр і Мікелон - острови біля берегів Канади, з населенням 6 тисяч осіб. Тут виявлено лише один випадок хвороби. Пацієнт вже видужав.

Ці країни перемогли коронавірус (скрін: worldometers.info)

До цього списку можна також віднести й Ісландію. Хоча в країні ще є офіційні випадки коронавіруса, але нових хворих немає. А решта пацієнтів уже закінчують лікування. Уряд офіційно заявив, що їм вдалося впоратися з пандемією COVID-19.