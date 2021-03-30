У МОЗ заявили про "особливе" лікування тих, хто переніс коронавірус

За словами чиновника, в МОЗ організована робоча група по напрацюванню "пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації", в тому числі і в рамках пакетної допомоги від Національної служби здоров'я України.

"Тобто, коли Національна служба здоров'я в межах своєї оплати медичної допомоги сплачує і буде сплачувати за постковідну реабілітацію", - заявив Степанов.

Що увійде в пакет реабілітації:

лікування легеневих ускладнень,

ураження центральної нервової системи,

психологічне відновлення.

Крім цього, за словами Степанова, планується підвищення зарплати медикам: лікарям - 23 000 грн, середній персонал - 17 000 грн, молодший персонал - 12 000 грн.

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