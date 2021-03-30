У МОЗ заявили про "особливе" лікування тих, хто переніс коронавірус
Українці, які перехворіли на коронавірус, отримають можливість пройти "постковідну" реабілітацію за рахунок держави.
Про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн брифінгу 30 березня.
За словами чиновника, в МОЗ організована робоча група по напрацюванню "пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації", в тому числі і в рамках пакетної допомоги від Національної служби здоров'я України.
"Тобто, коли Національна служба здоров'я в межах своєї оплати медичної допомоги сплачує і буде сплачувати за постковідну реабілітацію", - заявив Степанов.
Що увійде в пакет реабілітації:
- лікування легеневих ускладнень,
- ураження центральної нервової системи,
- психологічне відновлення.
Крім цього, за словами Степанова, планується підвищення зарплати медикам: лікарям - 23 000 грн, середній персонал - 17 000 грн, молодший персонал - 12 000 грн.
Відео: Максим Степанов заявив про необхідність реабілітації перехворілих на коронавірус
Раніше ми писали, що Максим Степанов назвав головні проблеми в лікуванні коронавірусу, від яких волосся стає дибки.