У МОЗ зробили категоричну заяву про вакцинацію вагітних від COVID-19

У МОЗ заявили, що вагітних потрібно вакцинувати від коронавірусу, і що це безпечно, як для матері, так і для дитини.
Відповідну інформацію опублікували у прес-службі відомства.
За словами лікаря-імунолога Федора Лапія, безпека щеплень доведена дослідженнями на тваринах. А практика вакцинації жінок показала, що побічних дій немає.
"На сьогоднішній день є достатньо досвіду вакцинації вагітних. У вагітних, які вакциновані від COVID-19, не було виявлено будь-яких негативних наслідків. В Україні зараз схвалені рекомендації щодо вакцинації вагітних", - заявив медик.
За словами Лапія, COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних.
"Він може призводити до передчасних пологів, до переривання вагітності, до народження дітей передчасно. Саме тому важливо захищати і вакцинувати вагітних проти цієї інфекції", - додав експерт.
Лікар каже, що ні проводити тест на вагітність перед вакцинацією, ні відкладати заплановану вагітність на час проведення щеплень, не потрібно.
Відзначимо, що раніше в Національній службі здоров'я України заявили, що вагітних потрібно вакцинувати тільки в особливих випадках. Йдеться про групи ризику - якщо жінка працює в ковідній лікарні, або має супутні захворювання.
При цьому, за даними МОЗ, в Україні тільки один препарат дозволений вагітним - це мРНК-вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech. А ось інструкції вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech забороняють щеплення вагітних.
Якщо ж жінка отримала першу дозу іншим препаратом до того, як настала вагітність, то питання про введення другої дози має вирішуватися нею спільно з лікарем.
Нагадаємо, що в Україні на 26 липня повністю вакциновано від коронавірусу 1,7 млн осіб.
Раніше лікар назвав українцям вакцину, яка може краще за інших захищати від коронавірусу.