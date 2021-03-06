У МОЗ розповіли, хто може не записуватись на щеплення від COVID-19: список

Вакцинація в Україні вимагає обов'язкового запису, щоб розумно розпорядитися партіями вакцин через короткий термін їх зберігання. При цьому така умова не обов'язково для всіх. У МОЗ назвали групи громадян, які можуть зробити щеплення без попереднього запису, але за іншим механізмом.
Хто не повинен записуватися на вакцинацію:
Повідомляється, що представники цих професій отримають повідомлення про дати вакцинації від адміністрації установи, в якому вони працюють.
Всім, хто в цей список не потрапив необхідно записуватися самостійно. Зробити це можна трьома способами: через портал "Дія", через мобільний додаток "Дія", а також зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я.
Нагадаємо, в Україні минулого тижня розпочалася вакцинація від коронавірусу. Станом на ранок 6 березня в країні прищепили 15 758 осіб.
Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я України хочуть розробити спеціальний алгоритм позачергової вакцинації проти коронавірусу.