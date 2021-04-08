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У МОЗ розповіли, коли українці зможуть щепитися від COVID-19 у приватних клініках

Автор: Людмила Жукова

У Міністерстві охорони здоров'я готові максимально допомагати приватним клінікам завезти в Україну вакцини, щоб бажаючі могли робити щеплення від коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Моя позиція незмінна. Ми чекаємо, ми готові максимально допомогти кожному завезення на комерційний ринок вакцин від коронавірусу, зареєстрованих в нашій країні", - сказав Степанов.

На сьогоднішній день жодної пропозиції щодо подачі документів за ввезенням на приватний ринок в Міністерство охорони здоров'я не надходило, зазначив глава МОЗ.

"Я неодноразово звертався і зараз звертаюся. У всіх, у кого є можливість завезти вакцину на приватний ринок, будь ласка, ми в максимально стислі терміни узгодимо всі документи по використанню вакцин на території України", — резюмував Степанов.

На сьогоднішній день Україна чекає отримання вакцин від коронавірусу Novavax, Covishield, Pfizer, а також партії вакцини за механізмом COVAX. Всього в МОЗ розраховують на 32 млн доз вакцин.

До речі, до цього міністр Степанов говорив, що на закупку вакцин бракує грошей.

"Ми вже проводили нараду щодо додаткового фінансування ... Щоб виконати національний план і зробити щеплення 70% українців, нам потрібні додаткові кошти на закупівлю вакцин", - відзначив міністр.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр Степанов розповів, коли вакциною компанії Sinovac будуть вакцинувати українців.

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Новини України ВакцинаМаксим Степанов
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