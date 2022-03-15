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В МОЗ розповіли, що таке "провина вцілілого": фізичні та психологічні симптоми

Автор: Світлана Мащенко

Українцям дали поради, як впоратися з такою психологічною проблемою, як "провина вцілілого", що може виникнути у часи війни РФ проти України.

Про це розповіли в МОЗ.

Що таке "провина вцілілого"

Провина вцілілого (ПВ) - це поширена реакція на травматичні події та симптом посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Психологи кажуть, що ПВ може мати серйозний вплив на життя і здатність людини ухвалювати рішення та виважено оцінювати ситуацію.

Таке відчуття може виникати у людини, яка пережила небезпечну для життя ситуацію чи подію (війну, хворобу тощо), коли іншим цього не вдалося.

Ті, хто вижив, можуть картати себе через те, що уникли смерті, тоді як інші втратили життя. І постійно розмірковувати над тим, що вони могли зробити, щоб запобігти травматичній події або врятувати інших.

Симптоми ПВ

Найпоширеніші психологічні симптоми:

  • Спогади про травматичну подію, нав'язливі думки про неї.
  • Дратівливість, перепади настрою і спалаху гніву.
  • Апатія, відсутність мотивації, відчуття безпорадності.
  • Суїцидальні думки.

Фізичні симптоми провини вцілілого:

  • Зміна апетиту, нудота або біль в животі.
  • Порушення сну.
  • Головні болі.
  • Прискорене серцебиття.

Як допомогти собі, якщо ви відчуваєте провину вцілілого?

Дозвольте собі різні емоції. Якщо ви втратили когось із близьких, дайте собі час, щоб відгорювати.

Сфокусуйтеся на зовнішніх причинах травматичної події. Не ваша провина, що розпочалася війна. Фокус на цьому допоможе уникнути самозвинувачень.

Зробіть щось корисне: займіться волонтерством; координуйте тих, кому потрібна допомога, з тими, хто може її надати: погодуйте безпритульних тварин; сумлінно виконуйте свою роботу.

Пам'ятайте, що ви - не одні. Спілкуйтеся з людьми, які мають подібний досвід. Це допоможе позбутися відчуття самотності.

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