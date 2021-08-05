У МОЗ розповіли, як розпізнати штам "Дельта": основні симптоми

Відзначимо, що цей штам поширюється дуже швидко. Це відрізняє його від попередніх.

"Штам "Дельта" більш небезпечний і заразний, ніж звичайний COVID", - запевняють медики.

Основні симптоми штаму " Дельта":

Температура.

Біль у горлі.

Головний біль.

Нежить.

Є ще одні серйозні симптоми, що вказують на зараження

Порушення слуху.

Проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Поява згустків крові, які призводять до загибелі тканин.

У МОЗ нагадують українцям, що концентрація вірусу в крові у людини, зараженою штамом "Дельта" в 100 разів більша за звичайний COVID. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність заражати інших.

Не забувайте про засоби захисту - маски, а також соціальну дистанцію.