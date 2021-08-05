RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У МОЗ розповіли, як розпізнати штам "Дельта": основні симптоми

Автор: Людмила Жукова

В Україні вже циркулює новий штам коронавірусу "Дельта". Для нього не особливо характерні такі ознаки, як втрата нюху і смаку.

У МОЗ розповіли, які основні симптоми характеризують новий особливо-небезпечний штам.

Відзначимо, що цей штам поширюється дуже швидко. Це відрізняє його від попередніх.

"Штам "Дельта" більш небезпечний і заразний, ніж звичайний COVID", - запевняють медики.

Основні симптоми штаму " Дельта":

  • Температура.
  • Біль у горлі.
  • Головний біль.
  • Нежить.

Є ще одні серйозні симптоми, що вказують на зараження

  • Порушення слуху.
  • Проблеми з шлунково-кишковим трактом.
  • Поява згустків крові, які призводять до загибелі тканин.

У МОЗ нагадують українцям, що концентрація вірусу в крові у людини, зараженою штамом "Дельта" в 100 разів більша за звичайний COVID. Це означає, що у хворого набагато більша ймовірність заражати інших.

Не забувайте про засоби захисту - маски, а також соціальну дистанцію.

Як ми писали раніше, головний санлікар зробив важливу заяву про локдаун в Україні та роботу шкіл.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус "Дельта"