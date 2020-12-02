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У МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за лікування від коронавірусу

Автор: Роман Мирончук

Пацієнти, які витратили особисті кошти на лікування від коронавірусної інфекції, зможуть повернути гроші. Це стосується тих пацієнтів, які проходять лікування вдома під наглядом сімейного лікаря.

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Єдина умова для отримання компенсації - ліки для лікування повинен виписати лікар. Про це повідомляє "Сегодня".

У МОЗ зазначили, що для отримання компенсації за лікування від COVID-19 потрібно зберегти рецепт від лікаря, результати тесту на коронавірус і всі чеки.

"Для компенсації вартості лікування потрібно подати заяву та копію чеків в районне управління праці та соцзахисту та написати заяву. Контакти можна знайти на сайті eHealth", - повідомили в контакт-центрі МОЗ.

Нагадаємо, лікар розповів, що не можна робити, якщо ви отримали позитивний тест на COVID-19. Найголовніше, за словами експерта, не панікувати.

Ми також писали про те, що Євген Комаровський розповів головне про профілактику коронавірусної інфекції. Він заявив, що ліків проти COVID-19 не існує, і в цьому випадку може допомогти тільки вакцинація.

Але можна уникнути переходу хвороби у важку форму, оскільки все залежить від дефіциту в організмі вітамінів і мікроелементів. При цьому ймовірність підчепити інфекцію залежить від цілого ряду факторів.

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