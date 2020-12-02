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У МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за лікування від коронавірусу

Середа 02 грудня 2020 22:19
У МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за лікування від коронавірусу
Компенсація за лікування від коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Пацієнти, які витратили особисті кошти на лікування від коронавірусної інфекції, зможуть повернути гроші. Це стосується тих пацієнтів, які проходять лікування вдома під наглядом сімейного лікаря.

Єдина умова для отримання компенсації - ліки для лікування повинен виписати лікар. Про це повідомляє "Сегодня".

У МОЗ зазначили, що для отримання компенсації за лікування від COVID-19 потрібно зберегти рецепт від лікаря, результати тесту на коронавірус і всі чеки.

"Для компенсації вартості лікування потрібно подати заяву та копію чеків в районне управління праці та соцзахисту та написати заяву. Контакти можна знайти на сайті eHealth", - повідомили в контакт-центрі МОЗ.

Нагадаємо, лікар розповів, що не можна робити, якщо ви отримали позитивний тест на COVID-19. Найголовніше, за словами експерта, не панікувати.

Ми також писали про те, що Євген Комаровський розповів головне про профілактику коронавірусної інфекції. Він заявив, що ліків проти COVID-19 не існує, і в цьому випадку може допомогти тільки вакцинація.

Але можна уникнути переходу хвороби у важку форму, оскільки все залежить від дефіциту в організмі вітамінів і мікроелементів. При цьому ймовірність підчепити інфекцію залежить від цілого ряду факторів.

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