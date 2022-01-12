У МОЗ розповіли, як відрізнити COVID-19 від туберкульозу: названо ключові симптоми

Медики пояснили, як не сплутати коронавірус та туберкульоз. Все тому, що вони мають схожі симптоми і варто знати, як їх відрізнити та коли звертатись за медичною допомогою.

Про це повідомили у МОЗ.

У будь-якому разі завжди варто консультуватись із лікарем та не встановлювати собі діагнози самостійно.

Раніше ми повідомляли, що у ВООЗ відзначили зростання смертності від туберкульозу через пандемію коронавірусу.

Також ми писали, що буде з COVID-сертифікатом після введення бустерної дози.