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У МОЗ розповіли, як відрізнити COVID-19 від туберкульозу: названо ключові симптоми

Автор: Тетяна Самарук

Медики пояснили, як не сплутати коронавірус та туберкульоз. Все тому, що вони мають схожі симптоми і варто знати, як їх відрізнити та коли звертатись за медичною допомогою.

Про це повідомили у МОЗ.

Симптоми туберкульозу:

  • Туберкульоз не проявляється швидко: початок захворювання може розтягнутися на кілька тижнів, а інколи – місяців;
  • У хворого може спостерігатись зниження працездатності та загальна втомлюваність;
  • Спостерігається незначне підвищення температури тіла до 37–37,2 °C;
  • Характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла;
  • Якщо ж у людини туберкульоз, то кашель може тривати понад 2 тижні;
  • Задишка може з’являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись при важких поширених формах туберкульозу зі значним враженням легеневої тканини.

Симптоми коронавірусної хвороби:

  • Хворобі притаманний гострий перебіг протягом тижня та загальна тривалість близько двох тижнів;
  • Все залежить від тяжкості захворювання. Хвороба може супроводжуватись вираженою лихоманкою. При легкій формі – до 38 °C, при важкій – понад 38 °C;
  • Для COVID-19 характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла;
  • Головний біль, нежить, закладеність носа, біль у горлі та м’язах – все це можливі симптоми коронавірусної хвороби. Також може бути постійний сухий кашель;
  • Спотворення смаку чи запаху або повна втрата їх сприйняття;
  • Задишка не характерна лише при легкій формі перебігу, але може з’являтись при середній та важкій формі;
  • Для важких форм коронавірусної хвороби може бути характерна зміна психічного стану людини.

У будь-якому разі завжди варто консультуватись із лікарем та не встановлювати собі діагнози самостійно.

Раніше ми повідомляли, що у ВООЗ відзначили зростання смертності від туберкульозу через пандемію коронавірусу.

Також ми писали, що буде з COVID-сертифікатом після введення бустерної дози.

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