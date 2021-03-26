У МОЗ розповіли про нову вакцину: які протипоказання та можливі "побочки"

У МОЗ України назвали можливі реакції та розповіли про ефективність китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, перша партія якої прибула в Україну в кількості 200 тисяч доз.
Про це 26 березня йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці міністерства.
До складу препарату входить інактивований ("вбитий") вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.
"Це безпечна технологія, яка успішно застосовується для виготовлення вакцин від грипу, тифу, холери, кашлюку, поліомієліту та дифтерії", - розповіли в МОЗ.
Пацієнту повинні ввести дві дози препарату, інтервал між ними становить 14-28 днів.
Зазначається, що після повного курсу (коли зробили два щеплення) ефективність вакцини CoronaVac становить 83,5%.
Серед протипоказань для вакцинації препаратом CoronaVac пацієнтів медики назвали:
Серед можливих реакцій організму на щеплення CoronaVac в МОЗ назвали наступні:
В МОЗ України розповіли про вакцину CoronaVac (фото: facebook.com/moz.ukr)
Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, чим вакцина Sinovac відрізняється від AstraZeneca і кому його будуть колоти.
Також ми писали про те, що в Кабміні розповіли про зміни в плані вакцинації від коронавірусу.