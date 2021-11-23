У МОЗ розповіли, як не можна лікувати COVID, щоб не зробити собі гірше

Медики відзначають, що пацієнтам потрібно обов'язково розповісти своєму лікарю про всі симптоми захворювання і заздалегідь попередити при записі на прийом, що є підозра на коронавірус.

Також важливо відразу домовиться про план дій на той випадок, якщо вам стане гірше. Наприклад, впаде сатурація або не буде знижуватися температура тіла.

Лікар розповість, коли необхідно звернутися до нього, а в якій ситуації краще відразу викликати бригаду швидкої допомоги.

Не варто займатися самолікуванням. Це не сприяє швидкому одужанню і вимагає від лікаря більше часу на ведення пацієнтів, які не виконують його рекомендації.

Ні в якому разі не починайте прийом антибіотиків та інших препаратів без призначення лікаря.

По-перше, вони неефективні проти вірусних захворювань.

По-друге, безконтрольний прийом антибіотиків може привести до появи бактерій, стійких до будь-яких ліків.

Не варто самостійно вирушати на КТ легенів. Цей метод обстеження може призначити тільки лікар.

Під час КТ організм отримує певну дозу опромінення, і цей фактор лікар завжди враховує.