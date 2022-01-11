ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У МОЗ розповіли, чим краще робити бустерне COVID-щеплення, коли і що з "побочками"

Новость на русском →
Вівторок 11 січня 2022 12:30
У МОЗ розповіли, чим краще робити бустерне COVID-щеплення, коли і що з "побочками" Колаж РБК-Україна: вакцинація від COVID-19 бустерною дозою
Автор: Володимир Костирін

В Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу бустерною дозою з 6 січня, і в МОЗ розраховують, що до чергової хвилі COVID-19, яку очікують з другої половини січня і в лютому, додаткове щеплення зроблять 300-400 тисяч людей.

Про це розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "ВВС Україна".

Він також розповів, як робитимуть бустер, і які препарати рекомендуються при комбінуванні вакцин.

За словами Кузіна, в основному при вакцинації бустером фокус буде робитися на представниках об'єктів критичної інфраструктури та медичних працівниках, оскільки такі сфери є "ключовими під час спалахів".

Яку вакцину використовувати для бустера

Що стосується використовуваних препаратів для третього щеплення, то є рекомендації робити бустер мРНК вакцинами - це Pfizer або Moderna.

"Вибирати між ними можна. За винятком вакцини CoronaVac. Після неї рекомендується робити бустер Pfizer або CoronaVac", - зазначив головний санітарний лікар.

Кузін уточнив, що ефективність після трьох доз CoronaVac становить 88-90%, після CoronaVac плюс бустер Pfizer - ефективність в середньому 92-95%.

Який ризик ймовірних "побочок"

У МОЗ також розповіли, що після бустерної дози не реєструють будь-якого збільшення побічних ефектів.

"У країнах, де вже широко впроваджують бустер, кількість несприятливих подій така ж, як і при базовому курсі щеплень", - сказав Кузін.

Коли робити бустер

Отримати таке щеплення можна буде не раніше закінчення рекомендованого періоду часу - від 6 місяців після повного курсу вакцинації та більше.

"Якщо (людина, - Ред.) прийшла раніше, то щеплення не отримає. Якщо пізніше, то отримає. Оптимальний термін введення дози бустера становить від 6 до 9 місяців. Але навіть якщо через 10 місяців прийде, то все одно буде бустер", - пояснив він.

Нагадаємо, що в Україні змінили схеми змішування вакцин від COVID-19 для первинної та бустерної щеплень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України вакцинация от коронавируса
LITE
Як "вижити" в гостях, якщо ти на дієті: дієтолог запропонувала варіанти рішень
Як "вижити" в гостях, якщо ти на дієті: дієтолог запропонувала варіанти рішень