У МОЗ розповіли, чим краще робити бустерне COVID-щеплення, коли і що з "побочками"

В Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу бустерною дозою з 6 січня, і в МОЗ розраховують, що до чергової хвилі COVID-19, яку очікують з другої половини січня і в лютому, додаткове щеплення зроблять 300-400 тисяч людей.

Про це розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю " ВВС Україна ".

Він також розповів, як робитимуть бустер, і які препарати рекомендуються при комбінуванні вакцин.

За словами Кузіна, в основному при вакцинації бустером фокус буде робитися на представниках об'єктів критичної інфраструктури та медичних працівниках, оскільки такі сфери є "ключовими під час спалахів".

Яку вакцину використовувати для бустера

Що стосується використовуваних препаратів для третього щеплення, то є рекомендації робити бустер мРНК вакцинами - це Pfizer або Moderna.

"Вибирати між ними можна. За винятком вакцини CoronaVac. Після неї рекомендується робити бустер Pfizer або CoronaVac", - зазначив головний санітарний лікар.

Кузін уточнив, що ефективність після трьох доз CoronaVac становить 88-90%, після CoronaVac плюс бустер Pfizer - ефективність в середньому 92-95%.

Який ризик ймовірних "побочок"

У МОЗ також розповіли, що після бустерної дози не реєструють будь-якого збільшення побічних ефектів.

"У країнах, де вже широко впроваджують бустер, кількість несприятливих подій така ж, як і при базовому курсі щеплень", - сказав Кузін.

Коли робити бустер

Отримати таке щеплення можна буде не раніше закінчення рекомендованого періоду часу - від 6 місяців після повного курсу вакцинації та більше.

"Якщо (людина, - Ред.) прийшла раніше, то щеплення не отримає. Якщо пізніше, то отримає. Оптимальний термін введення дози бустера становить від 6 до 9 місяців. Але навіть якщо через 10 місяців прийде, то все одно буде бустер", - пояснив він.