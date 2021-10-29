У МОЗ розповіли, з якого віку дітям потрібні маски і якою вакциною їх щепити від COVID

За словами чиновника, в ряді випадків дитина з 12 років може отримати щеплення від коронавірусу. При цьому препарат тільки один для такого віку - це Pfizer. Іншими вакцинувати дітей з 12 до 17 років не можна.

При цьому потрібна згода батьків, а також часто - медичні показання.

"За згодою батьків дитина може бути вакцинована за медичними показаннями (якщо у неї є важке захворювання, інвалідність). Педіатр видає висновок, що він рекомендує такій дитині пройти вакцинацію, і підліток прищеплюється двома дозами вакцини Pfizer", - говорить Кузін.

Зробити COVID-щеплення можна і за соціальними обставинами - якщо, наприклад, дитині потрібно їхати за кордон, а без цього не пускають.



"Коли дитина повинна відвідати іншу державу (по навчанню, для участі в спортивних змаганнях, олімпіаді) при бажанні батьків і наявності вимоги про вакцинацію в тій країні, куди направляється школяр, видається медичний висновок педіатра, що за соціальними обставинами дитині рекомендується щеплення. І з 12 років він може пройти повний курс вакцинації", - додав чиновник.

Крім того Кузін уточнив, що діти з 12 років зобов'язані носити медичні маски у громадському транспорті, місцях скупчення людей.

При цьому в школах учні 1-4 класів можуть бути без масок, а всім іншим потрібно носити маски при вході і виході з установ, а також в місцях загального користування. На заняттях маски можна не надягати.

Раніше у МОЗ також дали алгоритм вакцинації дітей.

"Вакцина Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років використовується за схемою введення 2 доз (0,3 мл) з інтервалом між першою і другою дозами 21-28 діб", - повідомили у відомстві