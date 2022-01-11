У МОЗ пояснили українцям, як потрапити в країну, де не визнають вашу COVID-вакцину

Так, вакциновані препаратом CoronaVac зможуть подорожувати країнами, де не визнають цю вакцину, за умови, якщо вони зроблять бустерну дозу Pfizer або Moderna.

Річ у тому, що в оновлених COVID-сертифікатах буде вказуватися тільки вакцина, якою зробили останнє щеплення. Це на практиці розширить можливості для туризму.

"Важливо, що в документі буде вказана тільки остання доза вакцини й вона повинна бути схвалена країною, куди людина подорожує", - пояснили у відомстві.

Таким чином рекомендується перед плануванням подорожі ознайомитися з правилами в'їзду у конкретну країну, з переліком препаратів від COVID-19, які там визнають.

Кожна країна поряд з правилами на рівні довірчої мережі ЄС може встановлювати додаткові вимоги щодо державного перетину кордону. Ознайомитися з актуальними правилами можна, наприклад, на онлайн-карті від МЗС України.

Вакцини Coronavac / Sinovac від коронавірусу - схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я - зараз "відкривають двері" не в усі країни світу, хоч кількість таких "закритих" для цього препарату держав поступово скорочується.

Тепер бустерна доза дозволить людині, яка вакцинована двома щепленнями CoronaVac, третю зробити, наприклад, Pfizer, і потрапити в країну, де визнають мРНК-вакцини.

Сформувати сертифікат, який також буде зеленим, можна буде наприкінці січня, для цього потрібно відправити запит в додатку "Дія".

Поки функція не доступна, люди, які отримали бустерну дозу, зможуть користуватися старим сертифікатом про вакцинацію двома дозами.

Звернемо увагу, що зробити бустерну дозу можна тільки через 6 місяців після повного курсу вакцинації та більше - раніше цього часу громадяни України її не отримають.