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У МОЗ пояснили, коли можна припиняти лікування від COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Замміністра розповіла, коли можна припиняти лікувати коронавірус

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, коли можна припиняти лікування від коронавірусу. Терапію можна закінчити за певних умов. Про це на брифінгу 3 листопада розповіла заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

Лікування припиняється, коли:

  • У вас немає клінічних симптомів ГРВІ протягом трьох днів, починаючи з 10 дня появи перших симптомів хвороби без лабораторного обстеження.
  • Відсутність симптомів ГРВІ протягом трьох днів, починаючи з 10 дня від дати забору матеріалу при позитивному результаті на COVID-19 методом ПЛР без лабораторного обстеження;
  • відсутність клінічних проявів ГРВІ за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.

Також Садов'як назвала головні критерії госпіталізації для людини з коронавірусом. Якщо у вас є хоч одна із цих ознак - вас повинні покласти в лікарню.

  • Частота дихання менше 10 в хвилину або більше 30.
  • Сатурація менше або дорівнює 92%,
  • Порушення свідомості.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, також людині показана госпіталізація, якщо у неї "захворювання середньої тяжкості, яке має важку супутню патологію в стадії декомпенсації".

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Ірина Садов'як зазначила, що відповідні зміни були внесені наказом МОЗ №2438 від 27.10.2020 року.

Як ми раніше писали, у МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за ліки від коронавірусу.

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