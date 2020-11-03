У МОЗ пояснили, коли можна припиняти лікування від COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, коли можна припиняти лікування від коронавірусу. Терапію можна закінчити за певних умов. Про це на брифінгу 3 листопада розповіла заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

Лікування припиняється, коли:

У вас немає клінічних симптомів ГРВІ протягом трьох днів, починаючи з 10 дня появи перших симптомів хвороби без лабораторного обстеження.

Відсутність симптомів ГРВІ протягом трьох днів, починаючи з 10 дня від дати забору матеріалу при позитивному результаті на COVID-19 методом ПЛР без лабораторного обстеження;

відсутність клінічних проявів ГРВІ за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.

Також Садов'як назвала головні критерії госпіталізації для людини з коронавірусом. Якщо у вас є хоч одна із цих ознак - вас повинні покласти в лікарню.

Частота дихання менше 10 в хвилину або більше 30.

Сатурація менше або дорівнює 92%,

Порушення свідомості.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, також людині показана госпіталізація, якщо у неї "захворювання середньої тяжкості, яке має важку супутню патологію в стадії декомпенсації".

Ірина Садов'як зазначила, що відповідні зміни були внесені наказом МОЗ №2438 від 27.10.2020 року.

Як ми раніше писали, у МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за ліки від коронавірусу.