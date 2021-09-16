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У МОЗ назвали симптоми дуже агресивного раку, яким можна захворіти в будь-якому віці

Автор: Роман Мирончук

У МОЗ назвали головні симптоми агресивного раку, яким можна захворіти в будь-якому віці. Йдеться про лімфому - злоякісне пухлинне захворювання лімфатичної системи.

Про симптоми лімфоми розповіли співробітники Національної служби здоров'я України на брифінгу.

Первинні симптоми захворювання

  • безболісне збільшення лімфовузлів,
  • нічна пітливість,
  • різка втрата маси тіла,
  • підвищення температури тіла,
  • утомлюваність,
  • кашель.

Якщо виникають такі симптоми, необхідно, перш за все, звернутися до свого лікаря, який вас перегляне і призначить необхідні аналізи.

Це безкоштовно для будь-якої людини, яка підписала декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

Діагностичні дослідження для пацієнтів з підозрою на онкозахворювання, а також для пацієнтів в ремісії, оплачуються амбулаторним пакетом.

Медики розповіли, що в оплату цього пакету закладені кошти на необхідний обсяг медичних послуг, яких потребує пацієнт.

Нагадаємо, відомий київським дизайнер потребує допомоги. Сім'я Андрія Цабанова зіткнулася зі страшним діагнозом. У його батька лікарі діагностували рак, і метастази проникли в інші органи.

Ми також писали про те, що медики назвали перші симптоми Альцгеймера.

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