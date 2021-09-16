У МОЗ назвали симптоми дуже агресивного раку, яким можна захворіти в будь-якому віці

Первинні симптоми захворювання

безболісне збільшення лімфовузлів,

нічна пітливість,

різка втрата маси тіла,

підвищення температури тіла,

утомлюваність,

кашель.

Якщо виникають такі симптоми, необхідно, перш за все, звернутися до свого лікаря, який вас перегляне і призначить необхідні аналізи.

Це безкоштовно для будь-якої людини, яка підписала декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

Діагностичні дослідження для пацієнтів з підозрою на онкозахворювання, а також для пацієнтів в ремісії, оплачуються амбулаторним пакетом.

Медики розповіли, що в оплату цього пакету закладені кошти на необхідний обсяг медичних послуг, яких потребує пацієнт.