У МОЗ назвали причину різкого стрибка кількості хворих на коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні був діагностований у 7170 людей. Станом на 23 квітня, 504 пацієнти одужали, а 187 пацієнтів померли. За останню добу в Україні побитий антирекорд за кількістю інфікованих COVID-19 – зафіксовано 578 нових випадків.

Найбільше хворих на коронавірус в Києві – 1059 пацієнтів, в області – 451 випадок, наступними йдуть – Чернівецька область з 1140 випадками та Івано-Франківська – 644 пацієнти.

Глава МОЗ України Максим Степанов пояснив, чому в країні стався такий різкий стрибок кількості хворих.

"За минулу добу захворіло 578 осіб. З них 44 дитини та 123 медпрацівники. Це новий антирекорд за весь час епідемії в країні. Ми вважаємо, що це стало наслідком, зокрема, порушення карантину у Вербну неділю і безпосередньо на Великдень", - заявив глава МОЗ на брифінгу в четвер, 23 квітня.

Раніше українські вчені з Національної академії наук (НАНУ) повідомили, що пік захворюваності в Україні очікується в період з 2 по 5 травня, а кількість летальних випадків може сильно зрости в період з 3 по 8 травня.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микитчак спрогнозувала зростання кількості інфікованих COVID-19 через 5-10 днів після Великодня, через те, що на свято багато жителів порушили карантинні правила і відвідували храми.