У МОЗ назвали головне правило допомоги при інсульті

Допомога при інсульті - дуже важливий момент. За статистикою, якщо її надати в перші три години після події, у людини дуже хороші шанси на виживання.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України в Telegram.
Найголовніше правило - це відразу ж доставити людину до медиків. Тоді ймовірність інвалідності знижується в рази.
"Своєчасна і якісна допомога пацієнтам з інсультом підвищує шанси на повноцінне одужання. Така допомога входить в пріоритетні послуги програми медичних гарантій", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що інсульт відбувається в мозку в результаті кисневої недостатності, викликаної припиненням кровопостачання або недостатнім кровообігом. При ішемічному інсульті, який діагностується в 80% випадків, кровопостачання мозку порушується через закупорку судини згустком крові.
Як ми раніше писали, лікарі назвали раптовий симптом інсульту.