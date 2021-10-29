У МОЗ назвали головне правило допомоги при інсульті

Допомога при інсульті - дуже важливий момент. За статистикою, якщо її надати в перші три години після події, у людини дуже хороші шанси на виживання.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України в Telegram.

Найголовніше правило - це відразу ж доставити людину до медиків. Тоді ймовірність інвалідності знижується в рази.

"Своєчасна і якісна допомога пацієнтам з інсультом підвищує шанси на повноцінне одужання. Така допомога входить в пріоритетні послуги програми медичних гарантій", - сказано в повідомленні.

Які послуги є безкоштовними для пацієнтів:

Первинний огляд.

Термінова КТ або МРТ.

Лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі і т. п.

Інструментальні дослідження: крім КТ і МРТ також електрокардіографія, УЗД та інші.

Тромболітична терапія, включаючи необхідні ліки.

Ендоваскулярне лікування (малоінвазивна хірургія судин).

Нейрохірургічна допомога.

Своєчасне знеболювання всіх етапів діагностики та лікування.

Забезпечення ліками з Нацпереліку.

Консультації логопеда, терапевта мови, психолога, психотерапевта.

Вторинна профілактика інсульту.

Харчування в стаціонарі.

Медична реабілітація.

Нагадаємо, що інсульт відбувається в мозку в результаті кисневої недостатності, викликаної припиненням кровопостачання або недостатнім кровообігом. При ішемічному інсульті, який діагностується в 80% випадків, кровопостачання мозку порушується через закупорку судини згустком крові.