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У МОЗ назвали головне правило допомоги при інсульті

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П'ятниця 29 жовтня 2021 13:14
У МОЗ назвали головне правило допомоги при інсульті Як допомогти при інсульті (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Допомога при інсульті - дуже важливий момент. За статистикою, якщо її надати в перші три години після події, у людини дуже хороші шанси на виживання.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України в Telegram.

Найголовніше правило - це відразу ж доставити людину до медиків. Тоді ймовірність інвалідності знижується в рази.

"Своєчасна і якісна допомога пацієнтам з інсультом підвищує шанси на повноцінне одужання. Така допомога входить в пріоритетні послуги програми медичних гарантій", - сказано в повідомленні.

Які послуги є безкоштовними для пацієнтів:

  • Первинний огляд.
  • Термінова КТ або МРТ.
  • Лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі і т. п.
  • Інструментальні дослідження: крім КТ і МРТ також електрокардіографія, УЗД та інші.
  • Тромболітична терапія, включаючи необхідні ліки.
  • Ендоваскулярне лікування (малоінвазивна хірургія судин).
  • Нейрохірургічна допомога.
  • Своєчасне знеболювання всіх етапів діагностики та лікування.
  • Забезпечення ліками з Нацпереліку.
  • Консультації логопеда, терапевта мови, психолога, психотерапевта.
  • Вторинна профілактика інсульту.
  • Харчування в стаціонарі.
  • Медична реабілітація.

Нагадаємо, що інсульт відбувається в мозку в результаті кисневої недостатності, викликаної припиненням кровопостачання або недостатнім кровообігом. При ішемічному інсульті, який діагностується в 80% випадків, кровопостачання мозку порушується через закупорку судини згустком крові.

Як ми раніше писали, лікарі назвали раптовий симптом інсульту.

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