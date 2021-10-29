У МОЗ назвали головне правило допомоги при інсульті
Допомога при інсульті - дуже важливий момент. За статистикою, якщо її надати в перші три години після події, у людини дуже хороші шанси на виживання.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України в Telegram.
Найголовніше правило - це відразу ж доставити людину до медиків. Тоді ймовірність інвалідності знижується в рази.
"Своєчасна і якісна допомога пацієнтам з інсультом підвищує шанси на повноцінне одужання. Така допомога входить в пріоритетні послуги програми медичних гарантій", - сказано в повідомленні.
Які послуги є безкоштовними для пацієнтів:
- Первинний огляд.
- Термінова КТ або МРТ.
- Лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі і т. п.
- Інструментальні дослідження: крім КТ і МРТ також електрокардіографія, УЗД та інші.
- Тромболітична терапія, включаючи необхідні ліки.
- Ендоваскулярне лікування (малоінвазивна хірургія судин).
- Нейрохірургічна допомога.
- Своєчасне знеболювання всіх етапів діагностики та лікування.
- Забезпечення ліками з Нацпереліку.
- Консультації логопеда, терапевта мови, психолога, психотерапевта.
- Вторинна профілактика інсульту.
- Харчування в стаціонарі.
- Медична реабілітація.
Нагадаємо, що інсульт відбувається в мозку в результаті кисневої недостатності, викликаної припиненням кровопостачання або недостатнім кровообігом. При ішемічному інсульті, який діагностується в 80% випадків, кровопостачання мозку порушується через закупорку судини згустком крові.
Як ми раніше писали, лікарі назвали раптовий симптом інсульту.