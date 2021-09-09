У МОЗ назвали дві пріоритетні вакцини в Україні

Справа в тому, що у партії цих препаратів термін придатності закінчується вже восени цього року. Таким чином у МОЗ планують максимально ефективно їх використовувати. Звичайно ж препаратами з вичерпаним терміном прищеплювати не будуть.

Йдеться про AstraZeneca, якої залишилося близько 3 млн доз на обласних складах, її придатність закінчується в жовтні-листопаді, а також 1,1 млн доз Pfizer з терміном до кінця листопада і кінця грудня.

"У середньому Україна робить 120-150 тис. щеплень протягом доби і близько мільйона протягом тижня. Тому цю кількість реально використовувати до кінця терміну придатності", - заявив Кузін.

Щоб максимально ефективно використовувати препарати, їх планують розподіляти по регіонах.

За його словами, вакцини будуть перерозподіляти між регіонами, щоб максимально не втратити жодної дози.

У той же час першою буде використовуватися в країні саме така вакцина, термін придатності якої добігає кінця. Тобто в першу чергу імунізація буде проводитися препаратами AstraZeneca і Pfizer.