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У МОЗ назвали дві пріоритетні вакцини в Україні

Автор: Світлана Мащенко

У МОЗ розповіли про дві пріоритетні вакцини в Україні, імунізація якими буде проводитися в першу чергу.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, пишуть Факти ICTV.

Справа в тому, що у партії цих препаратів термін придатності закінчується вже восени цього року. Таким чином у МОЗ планують максимально ефективно їх використовувати. Звичайно ж препаратами з вичерпаним терміном прищеплювати не будуть.

Йдеться про AstraZeneca, якої залишилося близько 3 млн доз на обласних складах, її придатність закінчується в жовтні-листопаді, а також 1,1 млн доз Pfizer з терміном до кінця листопада і кінця грудня.

"У середньому Україна робить 120-150 тис. щеплень протягом доби і близько мільйона протягом тижня. Тому цю кількість реально використовувати до кінця терміну придатності", - заявив Кузін.

Щоб максимально ефективно використовувати препарати, їх планують розподіляти по регіонах.

За його словами, вакцини будуть перерозподіляти між регіонами, щоб максимально не втратити жодної дози.

У той же час першою буде використовуватися в країні саме така вакцина, термін придатності якої добігає кінця. Тобто в першу чергу імунізація буде проводитися препаратами AstraZeneca і Pfizer.

Нагадаємо, що в Україні станом на 9 вересня повністю імунізовані, тобто отримали дві дози вакцини, вже понад 4,5 млн людей.

Раніше Ігор Кузін також розповів про вакцинації від коронавірусу в період розгулу інших сезонних інфекцій - грипу та ГРВІ.

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