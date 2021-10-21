МОЗ спростив вимоги про вакцинацію для поїздок в "червоні" зони

Таким чином попередню версію карантинних правил спростили - раніше при в'їзді в "червону" зону для пасажирів громадського транспорту міжрегіонального сполучення вказувалася необхідність отримання двох доз вакцини ("зелений" сертифікат). Передбачалося, що з одним щепленням громадяни могли подорожувати тільки в межах "жовтих" або "помаранчевих" зон.

У кінцевій редакції наявність "жовтого" COVID-сертифіката, або документа про отримання однієї дози вакцини - форма 063-О (можна отримати відразу після процедури у лікаря, який проводив щеплення) є підставою для проїзду і в "жовту", і в "червону" карантинні зони.

У силі також залишається альтернатива у вигляді ПЛР-тесту або тесту на антиген, зроблені не пізніше 72 годин до посадки в транспорт.

На неповнолітніх всі вимоги про вакцинацію і тести не поширюється.

"Зробити щеплення від COVID-19 можна на вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. Відразу після вакцинації вам видадуть документ про одну дозу вакцини (форма 063-О), який можна пред'явити для подорожей", - розповіли в міністерстві.

Додамо, що можливість пройти експрес-тестування стала доступна також на залізничних вокзалів у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачеві, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві.

Ось остаточні вимоги для пасажирів міжобласного транспорту для поїздок в "жовту" і "червону" зони з 21 жовтня:

Карантинні правила для поїздок в Україні з 21 жовтня (фото: facebook.com/moz.ukr)