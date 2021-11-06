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МОЗ роз'яснило українцям, чи законна насправді перевірка COVID-сертифікатів

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Субота 06 листопада 2021 10:58
МОЗ роз'яснило українцям, чи законна насправді перевірка COVID-сертифікатів Фото: поліція перевіряє у пасажирів в метро COVID-сертифікат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні правоохоронці перевіряють наявність сертифікатів про вакцинацію у громадян, згідно з карантинними вимогами в тих чи інших випадках. Нерідко це призводить до суперечок у транспорті та громадських закладах, а в мережі періодично виникають матеріали про те, що демонстрація COVID-довідок є розголошенням медичної таємниці, і це порушення прав громадян.

Роз'яснення ситуації привели в прес-службі МОЗ України.

У відомстві звернули увагу, що відповідно до статті 39-1 закону "Основи законодавства України про охорону здоров'я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості отримані при його медичному обстеженні.

"Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря або діагноз, а в документах про вакцинацію цих відомостей немає", - йдеться в публікації.

Таким чином, правоохоронці при перевірках дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред'явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закон, зазначили в МОЗ.

Також в міністерстві розповіли, що норма про наявність документа про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів в будь-якій зоні карантину. Тобто в таких закладах перевіряти у відвідувачів документи ніхто не може.

Разом з тим зараз діючі карантинні норми передбачають, що на "червоному" рівні епіднебезпеки працювати можуть тільки ті громадські установи, де 100% персоналу і відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на коронавірус.

Відповідно у зазначених закладах "вже йдеться про можливість перевірки документа про щеплення або негативний тест на COVID-19".

Щоб обмеження "жовтого" або "червоного" рівнів не стосувалися громадських установ або масових заходів, співробітники або організатори повинні перевірити такі документи у відвідувачів, а в разі відмови їх пред'явити "мають повне право відмовити у своїх послугах, оскільки установи повинні дотримуватися правил роботи під час карантину, затверджені постановою Кабміну №1236".

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили про плани ввести "ковідну амністію" - українцям дадуть можливість пройти вакцинацію від коронавірусу, навіть якщо ті до цього купили сертифікат.

Також повідомлялося, що Луцьк відмовляється вводити COVID-сертифікати для транспорту в "червоній" зоні.

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Мінстерство охорони здоров'я України сертифікат вакцинації Карантин
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