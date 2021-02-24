МОЗ опублікувало інтерактивну карту: де зробити безкоштовний тест на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України запустило інтерактивну карту безкоштовного тестування на коронавірус.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Центру громадського здоров'я в Україні.
Картку з інформацією про пунктах тестування в різних населених пунктах України можна знайти за цим посиланням.
До кінця січня в Україні функціонувало 2373 пункту безкоштовного ПЛР-тестування на коронавірус, 65 з них знаходяться в Києві.
Крім цього, там можна зробити швидкий тест на антиген SARS-CoV-2.
Для того, щоб знайти потрібний пункт тестування у лівому куті потрібно ввести свою область і домашню адресу. Система автоматично знайде найближчий пункт.
Нагадаємо, що за 23 лютого в Україні виявили 5850 нових випадків коронавірусу. Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Івано-Франківській областях.
За вчора госпіталізували 3049 осіб; 152 людини померли й 3645 людина одужала.
За добу зробили 79 538 тестувань (зокрема методом ПЛР - 34 351, методом ІФА - 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 639).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 317 694 людини; 1 155 422 людини одужали й 25 461 пацієнт помер.
Як повідомлялося, раніше лікар розповів, кому зовсім не потрібна вакцина від коронавірусу.
Нагадаємо також, що стало відомо про компенсації за побічну реакцію на вакцину від COVID-19.