МОЗ голосно оскандалилося із захисними костюмами від COVID-19 для лікарів

МОЗ потрапило в скандал через закупівлю захисних костюмів від коронавіруса для українських медиків. У відомстві вирішили придбати костюми біозахисту в Китаї, які коштують у два рази дорожче українських, адже вони нібито не відповідають стандартам. А ось лабораторії, щоб перевірити китайські костюми на відповідність, в Україні немає.

В цей час легка промисловість України, готова повністю забезпечити українських лікарів захистом при роботі з пацієнтами з COVID-19, простоює. Укладені контракти зірвалися, тому що у МОЗ побачили невідповідність стандартам, причому частина костюмів вже готова. А оскільки експорт засобів медзахисту з України заборонено, продати їх за кордон не можуть.

Про це написав у Facebook власник крупної текстильної компанії України Олександр Соколовський.

Так, після постанови Кабміна №225 від 20 березня закупівлі засобів захисту від коронавіруса йдуть за спрощеною процедурою. Порядок такий - замовник проводить дослідження ринку, приймає рішення, підписує поза системою "Прозорро" договір з постачальником і тільки потім публікує його у відкритому доступі.

Текстильні компанії України після прийняття такої постанови перемикнутися на пошиття відповідних товарів, але вони виявилися нікому не потрібні.

"Справа йде так. Минулого тижня ДП "Медичні Закупівлі України" згідно з дорученням МОЗ від 10.04.20 провели закупівлю одноразових "костюмів біологічного захисту/комбінезонів"... Ми взяли участь і перемогли. Наша пропозиція повністю відповідала ТЗ і виявилася найкращою. 14.04 ми уклали контракт на поставку по передоплаті 90000 захисних комбінезонів. З ціною у 242 грн (без ПДВ) замість очікуваних 396 грн (економія - 40%!). Поставка за контрактом має відбутися до 15 травня з поетапним графіком відвантаження", - пише підприємець.

Підприємство тут же запустило у розкрій і пошиття на виробництві наявну сировину і кинуло свої гроші на виробництво відсутньої сировини. Але поки чекали передоплату від ДП "Медичні Закупівлі України" з'ясувалося, що зазначений підприємством код товару не медичний, а захисний УКТЗЕД 6210, (хоча в контракті це було зазначено, і обидві сторони при підписанні бачили це).

У МОЗ стали вимагати, щоб текстильне підприємство додало додаткову сертифікацію і підтвердження відповідності виробів міжнародним ДСТУ EN 14126, чого не було передбачено в контракті... Але виявилося, що в Україні немає жодного профільного інституту або акредитованої лабораторії, які мають обладнання для таких досліджень. А в Європі це може зайняти мінімум місяць.

"Тому залишається тільки сподіватися, що у нас куплять хоча б 23,5 тисячі вже запущених в роботу під це замовлення комбінезонів. Я вже мовчу про замовлену під наше чесне слово сировину, яку нам тепер доведеться викуповувати. Але ми хоча б не встигли її розкроїти", - додав Соколовський.

Підприємець прикріпив скрін договору з МОЗ як доказ.

МОЗ потрапило у скандал з закупівлями захисних костюмів від коронавіруса (фото: facebook.com/sokolovsky.inform)

Пізніше з'ясувалося, що МОЗ на таку ж суму 35,687 мільйонів гривень, виділену з резервного фонду, проводить тендер з очікуваною вартістю одноразового комбінезона в 500 грн. У заявці додано, що продукція повинна відповідати ДСТУ EN 14126, хоча дослідити цю відповідність потім не зможе жодна лабораторія в Україні.

"Термін поставки - до кінця квітня, навіть при кількості, зменшеній до 71374 шт., не зробить жоден вітчизняний виробник. Так що знову, привіт, Китай!" - написав підприємець, додавши, що жоден український виробник легпрому не може експортувати свою продукцію.

При цьому в санкції не вказано, що заборона стосується експорту тільки медичного захисного одягу за стандартом ДСТУ EN 14126. Нікого це питання не хвилює, а підприємство залишилося з готовими захисними костюмами, які продати не можуть, хоча заявки з Німеччини, США, Болгарії, Азербайджану та інших країн є.

Зараз на складі лежать майже 20 тисяч готових костюмів, які вже сьогодні могли б бути доставлені медикам.

Подібна ситуація і з Міністерством оборони, пише Олександр Соколовський, де по 100% передоплаті закупили 15500 комплектів багаторазових комбінезонів ("костюм біологічного захисту") на суму 8 887 700 грн в китайської посередницької фірми з одним офіційним представником в Україні. Ціна закуповуваного МОУ комбінезона - 573 грн. В Україні такі комбінезони при малому опті від 20 одиниць коштують від 420 до 492 грн.

Крім того, нещодавно журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" з'ясували, що МОУ уклало договори на закупівлю медичних засобів та обладнання для боротьби з коронавірусом на 69,6 млн гривень з китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві і продажі модемів, обладнання операторів зв'язку і телекомунікацій.

У китайської компанії, що виробляє модеми, медіаконвертори та інше Міноборони купило апарати ШВЛ, захисні щитки для обличчя, інфрачервоні термометри, респіратори FFP2 і FFP3, багаторазові комбінезони біозахисту та медичні маски.

Міністерство внутрішніх справ закупило 250 тисяч одноразових "костюмів біологічного захисту" за 279 грн без ПДВ (сума 69,75 млн грн без ПДВ). Переможцем тендеру стало Казенне науково-виробниче об'єднання (КНВО) "Форт" МВС України. Раніше воно легку промисловість для МВС не постачало, але при цьому є постійним постачальником наручників і зброї.

При цьому на запит КНВО "Форт" відповіло, що ніяких засобів захисту від пандемії вони не виготовляють.

МВС потрапило в скандал із закупівлями засобів від коронавіруса (фото: facebook.com/sokolovsky.inform)

Тим часом в Україні продовжують заражатися коронавірусом медичні працівники.

Раніше ми писали, які маски не можна використовувати після посилення карантину в Україні з 6 квітня.