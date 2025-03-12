В мини-платье за 40 тысяч: Тина Кароль покорила эффектным декольте (фото)

В Stories Instagram Тина Кароль певица опубликовала селфи, на котором позирует в коротком черном платье с откровенным декольте, элегантных туфлях с острым носком и черных колготах. Дополнили образ распущенные волосы и красный маникюр.

Тина Кароль в модном черном платье (фото: instagram.com/tina_karol)

Сколько стоит эффектный "лук" Тины Кароль

Для создания модного образа певица выбрала платье-бюстье, принадлежащее люксовому парижскому бренду Coperni. Стартовая стоимость такого наряда составляет более 40 000 грн.

Как известно, Coperni создали дизайнеры Себастьян Мейер и Арно Вайян в 2013 году. Наряды бренда отличаются архитектурными силуэтами, минимализмом и нестандартными материалами.

Тина Кароль в платье за 40 тысяч грн (Коллаж: РБК-Украина)

Бренд Coperni славится экспериментами с кроем и тканями. В своих дизайнах они используют асимметричные вырезы, скульптурные линии и акцент на силуэт. Именно Мейер и Вайян являются авторами знаменитого платья Беллы Хадид из жидкой ткани, которое было создано прямо на подиуме с помощью спрея во время Недели моды в Париже в 2022-м.

Чем особенны платья-бюстье

Если вы ищете сочетание элегантности, женственности и дерзости, то платья-бюстье точно станут вашим фаворитом. Крой таких нарядов добавляет силуэту стройности и привлекательности. Поскольку мода последних лет сосредоточена на восстановлении тенденций 90-х и нулевых, когда бюстье были неотъемлемой частью гардероба поп-звезд, платья-бюстье продолжат оставаться актуальными и в 2025 году.

Тина Кароль в платье-бюстье (фото: instagram.com/tina_karol)

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