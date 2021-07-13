Мінімальний об'єм: Руслана Лижичко звернулася до пластичних хірургів (відео)

Свій похід до пластичного хірурга Руслана Лижичко не приховує і пояснила, що їй захотілося освіжити обличчя і свою зовнішність. Їй зробили невелику ін'єкцію вітчизняним препаратом.

Як розповів пластичний хірург Сергій Дебрак, зараз дуже багато пацієнток звертаються до нього для того, щоб трохи збільшити об'єм губ. Ця процедура безболісна, швидка, а ефект протримається мінімум пів року.

"Навіть екофрендлі люди, які абсолютно за здоровий спосіб життя, за те, щоб харчуватися тільки екоїжею і ходити без косметики, користуються ін'єкціями гіалуронової кислоти", - розповів лікар.

Варто відзначити, що Руслана саме з таких. Вона побудувала в Лісниках величезний розумний будинок на сонячних батареях, які забезпечують житло "зеленою" енергією. У свої 48 років вона не приховує сивину, не робить макіяж в повсякденному житті та рідко користується гримом на сцені.

Руслана Лижичко звернулася до пластичного хірурга

Однак переможниця Євробачення зізналася, що змучена і її обличчя вимагає регенерації. Хірург Сергій Дербак розповів, що артистці вкололи всього половину мілілітра філера українського бренду.

"Об'єм мінімальний, ми просто підкреслили її губи. Просто зробили її більш свіжою в цій області", - зазначив лікар.

Після уколів Руслана поскаржилася на невелику припухлість, але вже через два дні все пройшло і зараз артистка результатом задоволена.

Як додав Дербак, гель тримається в середньому від шести місяців до півтора року, а потім губи стають такими ж, як і були до уколу. Проблеми можуть виникнути тільки у тих, хто переборщив з філерами – тканини можуть сильно розтягнутися і втратити тонус.

Руслана Лижичко звернулася до пластичного хірурга