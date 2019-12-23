Мільйонам росіян загрожує смертельна хвороба через червону ікру

Червона ікра виявилася смертельно небезпечною (колаж РБк-Україна)

Вся червона ікра в Росії заражена кишковою паличкою

Кишкова паличка знайдена в червоній ікрі, що випускається в Росії. А зважаючи на те, що червона ікра для багатьох є невід'ємним атрибутом новорічного столу, під загрозою можуть опинитися мільйони жителів РФ.

За словами представника Росконтроля Олександра Борисова, хоч консервантів у виробленій в РФ ікрі майже немає, але фахівці виявляють у зразках всіх марок кишкову паличку, яка може викликати важкі захворювання і навіть призвести до смерті у літніх людей, маленьких дітей та осіб з ослабленим імунітетом.

"Ікра - це дуже складний продукт при всій його простоті", - зазначив експерт під час прес-конференції НСН.

Крім того, росіянам, які часто готують салати з рибою (наприклад, "Оселедець під шубою") також загрожує небезпека. Справа в тому, що російська оселедець, каже Борисов, показує "традиційно низька якість". А це, за його словами, велика проблема, так як цю рибу переважно вживають без наступної теплової обробки.

Та й взагалі, підкреслюють фахівці, від вживання великої кількості солоної риби в новорічну ніч краще відмовитися.

Додамо, що кишкова паличка може стати причиною розвитку анемії, порушення згортання крові, функцій нирок. Особливо важко ці стани протікають у дітей.