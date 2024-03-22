В Николаеве армия РФ убила маму чемпионки по прыжкам на батуте: детали

В Николаеве вчера, 21 марта, в результате баллистического обстрела погибла мама украинской спортсменки, которая входит в национальную сборную Украины по прыжкам на батуте Светланы Мальковой. Елена Сиваныч работала на промышленном предприятии, куда россияне направили ракету.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Министерства молодежи и спорта Украины.
Женщине было 55 лет. В результате обстрела пострадали шесть человек.
Весть о смерти матери Малькова получила накануне соревнований Кубка мира в Котбусе в Германии. Эти соревнования лицензионны к Олимпийским играм в Париже-2024.
"Сегодня российская ракета убила мою маму", - написала в Instagram сестра Светланы, Лена.
В Минспорта добавили, что первое знакомство спортсменки со скачками на батуте началось именно в спорткомплексе этого предприятия, которое сегодня стало целью россиян.
"Здесь проходили ее первые тренировки и начался путь в большой спорт", - добавили в ведомстве.
Светлана Малькова - чемпионка Всемирных игр-2017, серебряный призер Европейских игр-2019, бронзовый призер чемпионата Европы-2018 в синхронных прыжках на батуте
Российские захватчики для удара по Николаеву использовали баллистическое ракетное вооружение. Обстрел производился с территории временно оккупированного Крыма.
В результате ракетной атаки повреждено промышленное предприятие. Возникший пожар оперативно ликвидирован. К сожалению, есть жертвы. Уже известно о 6 раненых работниках. Одна женщина погибла.
Проводится обход жилого частного сектора, среди многоэтажек повреждения не обнаружили. Сначала сообщалось об одном человеке, который получил ранения, однако количество пострадавших продолжало расти.
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