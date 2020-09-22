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Міхалков зганьбився через протести у Білорусі: заберіть в діда камеру

Автор: Анна Шиканова

Микита Міхалков викликав дике обурення у громадян Білорусі

Відомий радянський і російський кінорежисер Микита Міхалков зганьбився через протести у Білорусі. У своїй авторській програмі він заявив, що фотографії протестів з великою кількістю людей – це комп'ютерна графіка.

Як розповів Міхалков, він оцінив фотографії з антиурядових мітингів з точки зору "професіонала" і знайшов там багато нестикувань.

"Яке море людей, подивіться! А тепер зверніть увагу на просвіт у перших рядах, один з одним і між ногами. Не може бути, щоб така кількість людей давала б такий просвіт. Його не може бути, там повинно бути все забито другим, третім, п'ятим поруч внизу. Це чиста, абсолютно комп'ютерна графіка", - заявив Микита Міхалков у своїй програмі на YouTube.

Він показав фотографії з мітингу на Площі Незалежності в Мінську і вказав на обробку знімка в фоторедакторі. Проте фотографії, які використовував Міхалков, явно відрізняються від оригіналу.

Оригінал фото

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Фейкове фото

Користувачі обурилися такою нахабною маніпуляцією і запросили Микиту Михалкова приїхати до Мінська, щоб він своїми очима побачив людей.

  • Приїжджайте до нас в Мінськ, на вихідні, погуляти по центру. Порахуєте, подивитеся, скільки у нас людей гуляє. Авіасполучення відкрили.
  • Я думаю, що Михалков теж намальований.
  • Як так можна нахабно брехати? Вже знайшли оригінали, там стоять фонтани, тепер будеш вибачатися, професіонал недороблений.
  • Міхалков, не чекав від вас. Викладати такий дешевий фотошоп і видавати за чисту монету, це зовсім потрібно розум втратити на старість.
  • Поверніть діду таблетки та відберіть камеру, маразм міцнішає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кандидатка на виборах підірвала мережу дивним роликом.

А також розповідали про те, що екснардеп Барна в медалях зганьбився на параді.

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