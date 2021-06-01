Михайло Поплавський розповів на форумі "Україна 30" як через COVID змінилась комунікація з молоддю

"Університет культури перейшов на змішане навчання. У виші з 2018 року запроваджена й реалізується Концепція розвитку цифрового університету. Тому пандемія Covid-19 хоча і стала для нас викликом, особливо для мистецької освіти, але це не шокувало. Ми були готові психологічно, педагогічно й технічно. Створили "Міжнародний центр інноваційних технологій". У нас потужно працює факультет дистанційного навчання. Повністю змінили концепцію профорієнтаційної роботи та взаємодії з абітурієнтами. Сьогодні соціальні мережі - основний засіб комунікації із сучасною молоддю. В нас 90% викладачів у соціальних мережах. А що потрібно для молоді? Або молодь тобі довіряє, або тобі не довіряє", - зазначив під час панельної дискусії Михайло Поплавський.

Нагадаємо, Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта і наука", проходить в столиці з 31 травня по 2 червня.

Учасниками заходу є представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Верховної ради, Міністерства освіти і науки, українські педагоги, вчені, західні партнери, фахівці і експерти, які будуть дискутувати на теми сучасних тенденцій в освіті і науці, трансформації освітнього процесу в Україні.