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Михайло Поплавський розповів на форумі "Україна 30" як через COVID змінилась комунікація з молоддю

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Київ, Вівторок 01 червня 2021 11:43
Михайло Поплавський розповів на форумі "Україна 30" як через COVID змінилась комунікація з молоддю Фото: Михайло Поплавський (facebook.com)
Автор: Styler

У Києві проходить Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта і наука", де обговорюють питання української освіти та науки у світовому вимірі. У роботі сесії "Цифровізація освіти й науки" взяв участь ректор КНУКіМ, доктор наук, професор Михайло Поплавський.

Про це повідомляється на сторінці форуму у Facebook.

"Університет культури перейшов на змішане навчання. У виші з 2018 року запроваджена й реалізується Концепція розвитку цифрового університету. Тому пандемія Covid-19 хоча і стала для нас викликом, особливо для мистецької освіти, але це не шокувало. Ми були готові психологічно, педагогічно й технічно. Створили "Міжнародний центр інноваційних технологій". У нас потужно працює факультет дистанційного навчання. Повністю змінили концепцію профорієнтаційної роботи та взаємодії з абітурієнтами. Сьогодні соціальні мережі - основний засіб комунікації із сучасною молоддю. В нас 90% викладачів у соціальних мережах. А що потрібно для молоді? Або молодь тобі довіряє, або тобі не довіряє", - зазначив під час панельної дискусії Михайло Поплавський.

Нагадаємо, Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта і наука", проходить в столиці з 31 травня по 2 червня.

Учасниками заходу є представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Верховної ради, Міністерства освіти і науки, українські педагоги, вчені, західні партнери, фахівці і експерти, які будуть дискутувати на теми сучасних тенденцій в освіті і науці, трансформації освітнього процесу в Україні.

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